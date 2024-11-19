Настоянка українського бренду “Контапел” здобула срібло на міжнародному конкурсі World Spirits Competition

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Ірина Маймур
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Настоянка Kontabas від українського бренду “Контапел” здобула срібло на міжнародному конкурсі алкогольних брендів San Francisco World Spirits Competition.

Судді оцінили напій у 90 балів зі 100, повідомив один із засновників бренду Роман Пелех.

“Памʼятаєте я колись писав як ми брали участь у місцевому українському конкурсі напоїв і отримали бронзу? Сьогодні мені прийшов лист, який я дуже довго чекав. Найбільший в світі конкурс алкогольних напоїв World Spirits Competition в місті Сан Франциско не погодився з результатами Київського конкурсу”, — написав він.

San Francisco World Spirits Competition проводиться щороку з 2001 року. Європейський етап цього року відбувся в Берліні 18–19 жовтня. Напої, що здобули подвійне золото (одноголосна перемога журі), будуть представлені у фінальному раунді конкурсу, який відбудеться в Сан-Франциско у 2025 році.

Kontabas — це міцна настоянка на смородинових бруньках, виготовлена за традиційною рецептурою, що збереглася на Закарпатті.

Бренд “Контапел” заснували брати Роман і Андрій Пелехи у 2018 році.

Фото: Роман Пелех

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Опубліковано: 19 листопада 2024
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