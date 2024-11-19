Настоянка українського бренду “Контапел” здобула срібло на міжнародному конкурсі World Spirits Competition

Настоянка Kontabas від українського бренду “Контапел” здобула срібло на міжнародному конкурсі алкогольних брендів San Francisco World Spirits Competition.

Судді оцінили напій у 90 балів зі 100, повідомив один із засновників бренду Роман Пелех.

“Памʼятаєте я колись писав як ми брали участь у місцевому українському конкурсі напоїв і отримали бронзу? Сьогодні мені прийшов лист, який я дуже довго чекав. Найбільший в світі конкурс алкогольних напоїв World Spirits Competition в місті Сан Франциско не погодився з результатами Київського конкурсу”, — написав він.

San Francisco World Spirits Competition проводиться щороку з 2001 року. Європейський етап цього року відбувся в Берліні 18–19 жовтня. Напої, що здобули подвійне золото (одноголосна перемога журі), будуть представлені у фінальному раунді конкурсу, який відбудеться в Сан-Франциско у 2025 році.

Kontabas — це міцна настоянка на смородинових бруньках, виготовлена за традиційною рецептурою, що збереглася на Закарпатті.

Бренд “Контапел” заснували брати Роман і Андрій Пелехи у 2018 році.

Фото: Роман Пелех