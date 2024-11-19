Українські сири здобули вісім нагород на престижному конкурсі World Cheese Awards 2024

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Ірина Маймур
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Українські сири здобули вісім нагород на престижному конкурсі World Cheese Awards 2024, який відбувся 15 листопада у Візеу в Португалії.

Про це повідомляють офіційні представники конкурсу в Україні Ardis Group.

У конкурсі взяли участь 4702 сири з 47 країн світу, серед яких 27 — з України.

Це вже третій рік поспіль, коли українські сири отримують відзнаки на цьому міжнародному заході. За цей час Україна зібрала загалом 20 нагород.

Переможці серед українських сирів 2024 року

Срібло здобули:

  • твердий сир “Корона” — “Зінка”, Київщина
  • ароматизований сир “Лопта” — “Мамин сир”, Закарпаття

Бронзові нагороди отримали:

  • твердий сир “Козячий сир з трюфелем” — “Мукко”, Львівщина
  • твердий сир “Легенда” — “Доообра ферма”, Київщина
  • твердий сир “Бікоз” — “Доообра ферма”, Київщина
  • твердий сир “Гауда” — “Зінка”, Київщина
  • сир з білою пліснявою “Говерла” — “Гарбузовий рай”, Львівщина
  • напівтвердий сир “Фонді” — WineTime, Київщина

Фото: Ardis Group

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Опубліковано: 19 листопада 2024
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