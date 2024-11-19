Українські сири здобули вісім нагород на престижному конкурсі World Cheese Awards 2024
Українські сири здобули вісім нагород на престижному конкурсі World Cheese Awards 2024, який відбувся 15 листопада у Візеу в Португалії.
Про це повідомляють офіційні представники конкурсу в Україні Ardis Group.
У конкурсі взяли участь 4702 сири з 47 країн світу, серед яких 27 — з України.
Це вже третій рік поспіль, коли українські сири отримують відзнаки на цьому міжнародному заході. За цей час Україна зібрала загалом 20 нагород.
Переможці серед українських сирів 2024 року
Срібло здобули:
- твердий сир “Корона” — “Зінка”, Київщина
- ароматизований сир “Лопта” — “Мамин сир”, Закарпаття
Бронзові нагороди отримали:
- твердий сир “Козячий сир з трюфелем” — “Мукко”, Львівщина
- твердий сир “Легенда” — “Доообра ферма”, Київщина
- твердий сир “Бікоз” — “Доообра ферма”, Київщина
- твердий сир “Гауда” — “Зінка”, Київщина
- сир з білою пліснявою “Говерла” — “Гарбузовий рай”, Львівщина
- напівтвердий сир “Фонді” — WineTime, Київщина
Фото: Ardis Group
Опубліковано: 19 листопада 2024
Нове життя пошкоджених “Хрущовок”: Як у Бучі відновлюють житло, створюючи єдиний стиль фасадів Садибу Бонадурера у КМДА відмовилися визнавати пам'яткою Активісти пропонують облаштувати 95 нових наземних переходів у Києві: для цього створили карту На Гончара запрацювало віконце з пиріжками Am. Незабаром там відкриють бістро