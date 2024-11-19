Українські сири здобули вісім нагород на престижному конкурсі World Cheese Awards 2024, який відбувся 15 листопада у Візеу в Португалії.

Про це повідомляють офіційні представники конкурсу в Україні Ardis Group.

У конкурсі взяли участь 4702 сири з 47 країн світу, серед яких 27 — з України.

Це вже третій рік поспіль, коли українські сири отримують відзнаки на цьому міжнародному заході. За цей час Україна зібрала загалом 20 нагород.

Переможці серед українських сирів 2024 року

Срібло здобули:

твердий сир “Корона” — “Зінка”, Київщина

ароматизований сир “Лопта” — “Мамин сир”, Закарпаття

Бронзові нагороди отримали:

твердий сир “Козячий сир з трюфелем” — “Мукко”, Львівщина

твердий сир “Легенда” — “Доообра ферма”, Київщина

твердий сир “Бікоз” — “Доообра ферма”, Київщина

твердий сир “Гауда” — “Зінка”, Київщина

сир з білою пліснявою “Говерла” — “Гарбузовий рай”, Львівщина

напівтвердий сир “Фонді” — WineTime, Київщина

Фото: Ardis Group