Пам'ятник Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу встановили на Аскольдовій могилі

У Києві на Аскольдовій Могилі встановили пам'ятник добровольцу, командиру 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу.

Про це повідомив Ян Доброносов.

На відкритті монумента були присутні рідні, друзі та побратими загиблого героя.

Учасник російсько-української війни, Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут.

Раніше ми писали, що бойовий колектив 1 ОШБ Да Вінчі ініціював початок публічного обговорення художньо-архітектурного проєкту пам’ятника на місці поховання Дмитра Коцюбайла на території історичного урочища Аскольдова могила у Києві. У штурмовій бригаді вважали, що його художнє оформлення, проєкт та напис на обеліску, має визначатися з урахуванням думки громадскості, істориків, архітекторів, діячів культури, однодумців, побратимів, членів родини Дмитра Коцюбайла та у форматі відкритого діалогу.

Бійці також зверталися до влади Києва із закликом публічно надати інформацію щодо наявності дозвільної документації на проведення монтажних робіт на місці поховання "Да Вінчі", які проводилися невідомими особами. Також вони цікавилися, хто і коли затвердив план меморіального комплексу без врахування думки громадськості та членів родини Дмитра Коцюбайла.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підтримав петицію про створення Національного пантеону Героїв України на Аскольдовій могилі.

Також у Печерському районі планують капітальний ремонт скверу Дмитра Коцюбайла. Нещодавно провели громадські обговорення концепції ремонту скверу. Основна її ідея – зберегти пам’ять про Героя України. У сквері планують встановити пам’ятні плити та скульптуру на честь Дмитра Коцюбайла.

Фото: Ян Доброносов, Чарівний Київ by Грішин