На місці поховання "Да Вінчі" почалися роботи: в ОШБ ініціюють обговорення проєкту пам'ятника Дмитру Коцюбайлу

Бойовий колектив 1 ОШБ Да Вінчі ініціює початок публічного обговорення художньо-архітектурного проєкту пам’ятника, який буде встановлено на місці поховання Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла на території історичного урочища Аскольдова могила у Києві.

У штурмовій бригаді вважають, що його художнє оформлення, проєкт та напис на обеліску, має визначатися з урахуванням думки громадскості, істориків, архітекторів, діячів культури, однодумців, побратимів, членів родини Дмитра Коцюбайла та у форматі відкритого діалогу.

Для цього вони звертаються до Інституту Нацпам'яті та Музею історії Майдану з проханням забепечити майданчик для відкритих громадських обговорень цього питання.

Бійці також звернулися до влади Києва із закликом публічно надати інформацію щодо наявності дозвільної документації на проведення монтажних робіт на місці поховання Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайло, які проводяться наразі невідомими особами. Також вони цікавляться, хто і коли затвердив план меморіального комплексу без врахування думки громадськості та членів родини Дмитра Коцюбайла.

Український доброволець, командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський підтримав петицію про створення Національного пантеону Героїв України на Аскольдовій могилі.

Нагадаємо, що у Печерському районі планують капітальний ремонт скверу Дмитра Коцюбайла. Нещодавно провели громадські обговорення концепції ремонту скверу. Основна її ідея – зберегти пам’ять про Героя України. У сквері планують встановити пам’ятні плити та скульптуру на честь Дмитра Коцюбайла.

Фото: "Вовки Да Вінчі"