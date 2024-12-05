Без Пушкіна та Олександра ІІ: в Одесі виділили кошти на демонтаж 13 пам'ятників
Одеська міськрада проголосувала за виділення коштів на проєктування робіт щодо демонтажу 13 памʼятників з російською імперською символікою.
Про це повідомляє "Суспільне".
Згідно з проєктом, на розробку документації з демонтажу, вилучення та перенесення виділили 200 тисяч гривень. По 20 тисяч гривень витратять на наступні памʼятники:
- вченому Вікторові Глушку;
- братську могилу червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;
- Олександру II (Пам'ятна колона на честь закладки парку);
- партизанці та розвідниці Зої Космодем’янській;
- бюст маршалу Родіону Малиновському;
- генералу Черняховському;
- льотчику Валерію Чкалову.
По 10 тисяч гривень:
- памʼятник Ісаку Бабелю;
- памʼятник Олександру Маринеску;
- стіна чекістів;
- два памʼятники поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;
- пам’ятник комсомольцям Одещини.
Документи з проєктування демонтажу, вилучення та перенесення памʼятників мають замовити у 2024 році.
Раніше ми писали, що в Одесі планували знести пам'ятник Пушкіну. Усі відповідні розпорядження вже були підписані, а документи розіслані до всіх відповідних структур.
Мешканці Одеси та активісти вже тривалий час наполягали на демонтажі цього монумента, зазначаючи, що він є символом російської окупації. Проте місцева влада не погоджувалася з такими заявами.
Фото: "Думська"