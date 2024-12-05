Без Пушкіна та Олександра ІІ: в Одесі виділили кошти на демонтаж 13 пам'ятників

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Валерія Гуржий
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Одеська міськрада проголосувала за виділення коштів на проєктування робіт щодо демонтажу 13 памʼятників з російською імперською символікою.

Про це повідомляє "Суспільне".

Згідно з проєктом, на розробку документації з демонтажу, вилучення та перенесення виділили 200 тисяч гривень. По 20 тисяч гривень витратять на наступні памʼятники:

  • вченому Вікторові Глушку;
  • братську могилу червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;
  • Олександру II (Пам'ятна колона на честь закладки парку);
  • партизанці та розвідниці Зої Космодем’янській;
  • бюст маршалу Родіону Малиновському;
  • генералу Черняховському;
  • льотчику Валерію Чкалову.

По 10 тисяч гривень:

  • памʼятник Ісаку Бабелю;
  • памʼятник Олександру Маринеску;
  • стіна чекістів;
  • два памʼятники поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;
  • пам’ятник комсомольцям Одещини.

Документи з проєктування демонтажу, вилучення та перенесення памʼятників мають замовити у 2024 році.

Раніше ми писали, що в Одесі планували знести пам'ятник Пушкіну. Усі відповідні розпорядження вже були підписані, а документи розіслані до всіх відповідних структур.

Мешканці Одеси та активісти вже тривалий час наполягали на демонтажі цього монумента, зазначаючи, що він є символом російської окупації. Проте місцева влада не погоджувалася з такими заявами.

Фото: "Думська"

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Опубліковано: 05 грудня 2024
демонтаж
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