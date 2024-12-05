Без Пушкіна та Олександра ІІ: в Одесі виділили кошти на демонтаж 13 пам'ятників

Одеська міськрада проголосувала за виділення коштів на проєктування робіт щодо демонтажу 13 памʼятників з російською імперською символікою.

Про це повідомляє "Суспільне".

Згідно з проєктом, на розробку документації з демонтажу, вилучення та перенесення виділили 200 тисяч гривень. По 20 тисяч гривень витратять на наступні памʼятники:

вченому Вікторові Глушку;

братську могилу червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;

Олександру II (Пам'ятна колона на честь закладки парку);

партизанці та розвідниці Зої Космодем’янській;

бюст маршалу Родіону Малиновському;

генералу Черняховському;

льотчику Валерію Чкалову.

По 10 тисяч гривень:

памʼятник Ісаку Бабелю;

памʼятник Олександру Маринеску;

стіна чекістів;

два памʼятники поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;

пам’ятник комсомольцям Одещини.

Документи з проєктування демонтажу, вилучення та перенесення памʼятників мають замовити у 2024 році.

Раніше ми писали, що в Одесі планували знести пам'ятник Пушкіну. Усі відповідні розпорядження вже були підписані, а документи розіслані до всіх відповідних структур.

Мешканці Одеси та активісти вже тривалий час наполягали на демонтажі цього монумента, зазначаючи, що він є символом російської окупації. Проте місцева влада не погоджувалася з такими заявами.

Фото: "Думська"