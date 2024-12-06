Київ залишився єдиним містом в Україні, де зупиняють комунальний транспорт під час тривог

Київ залишився єдиним містом України, яке зупиняє комунальний транспорт під час тривог.

Про це повідомили у ГО "Пасажири Києва".

Раніше, окрім Києва громадський транспорт під час тривог зупиняли ще у Івано-Франківську та Хмельницькому, але вже, як декілька місяців цього не роблять. Тепер, у Івано-Франківську громадський транспорт під час тривог зупиняється окремим оперативним розпорядженням у разі реальної високої загрози обстрілу.

Всі міста України розуміють, що громадський транспорт - це критична інфраструктура, яка має працювати стабільно та передбачувано. Але не Київ.

"КМДА – Віталій Кличко, Микола Поворозник та КМВА – Сергій Попко продовжують вперто відстоювати своє неефективне та ганебне рішення у Києві. Це створює транспортні проблеми для сотень тисяч пасажирів наземного транспорту та метро. Люди мерзнуть під зупинками на морозі чи переплачують сотні гривень за таксі. Страждають і водії, які не можуть переїхати з лівого берега на правий через Дарницький міст", – додали у "Пасажирах Києва.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. З того часу кияни створили 6 петицій до міської влади з вимогою скасувати це рішення, але вони були відхилені. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Також ми писали, що у травні цього року транспортна комісія Київради не підтримала вже сьому петицію киян про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.