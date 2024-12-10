Документалка про український ресторан Veselka в Нью-Йорку увійшла до списку найкращих від CNN

Документалка "Veselka: Веселка на розі в центрі світу" режисера Майкла Фіоре увійшла до списку найкращих документальних фільмів 2024 року за версією CNN.

Фільм розповідає історію легендарного ресторану української кухні Veselka. Заклад, розташований у районі "Маленька Україна" на Іст-Віллідж у Нью-Йорку, став символом підтримки України після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Озвучив стрічку американський актор Девід Духовни, який виріс біля ресторану. Прем'єра фільму відбулася у лютому 2024 року, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Ресторан Veselka у Нью-Йорку заснували у 1954 році двоє українських біженців Володимир та Ольга Дармохвали. Це досі сімейний ресторан, яким наразі керує їхній зять – Джейсон Бірчард.

У 2023 році кіоск із українською кухнею від Veselka запрацював на нью-йоркському вокзалі Grand Central. А в червні 2024-го – третє кафе у Вільямсбурзі.