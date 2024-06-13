Український ресторан Veselka відкрив третій заклад у Нью-Йорку

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Ірина Маймур
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Культовий український ресторан Veselka відкрив третє кафе в Нью-Йорку.

Заклад запрацював у Вільямсбурзі, повідомляють у соцмережах Veselka.

У червні тут готуватимуть пастроги — смажені вареники з пастрамі від Katz’s Delicatessen. До них подають український брют.

Кафе працюватиме з середи до неділі. Воно має терасу та внутрішні посадкові місця.

Ресторан Veselka у Нью-Йорку заснували у 1954 році двоє українських біженців Володимир та Ольга Дармохвали. Це досі сімейний ресторан, яким наразі керує їхній зять – Джейсон Бірчард.

Раніше ми писали, що про культовий український ресторан Veselka у Нью-Йорку зняли документальний фільм. До створення фільму доєднався також актор Девід Духовни, який виріс біля ресторану, розташованого в кварталі "Маленька Україна" на Манхеттені.

У 2023 році кіоск із українською кухнею від Veselka запрацював на нью-йоркському вокзалі Grand Central.

Фото: Veselka

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Опубліковано: 13 червня 2024
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