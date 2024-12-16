Клопотенко приготував різдвяні страви у Лаврі: його звинуватили в образі почуттів віруючих

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко з Акімом Галімовим знявся в програмі "Реальна історія", де готував та розповідав про українські різдвяні страви у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомив шеф-кухар у своїх соціальних мережах.

Це був різдвяний епізод про українські сакральні страви. Клопотенко прагнув, щоб якомога більше людей дізналося про справжні різдвяні традиції, адже знання про все українське було знищено радянським союзом і чи не єдине місце, де збереглися згадки про традиційні різдвяні страви – це архівні церковні переписи.

За його словами, саме в архівах Києво-Печерської Лаври він знайшов такі страви, як, наприклад, пиріжки з ікрою карася, цибулею та пшоном чи гороховий кисіль, про які шеф-кухар розказав у випуску.

"Тож після консультацій зі святими отцями та працівниками заповідника, ми вирішили відтворити справжній різдвяний стіл українців у трапезній палаті, яка була збудована в свій час як обідня зала духовенства і не виключено, що таким і був їх святковий стіл. Саме показати, не готувати чи пригощати ними, дотримуючись всіх правил перебування у Лаврі", – запевнив Клопотенко.

Після випуску епізоду у Києво-Печерській лаврі частина суспільства висловила негативно. Клопотенко відреагував на хейт на зазначив: "Мені шкода, що у частини людей це викликало негативні емоції –образити почуття віруючих не було на меті, навпаки я прагнув поділитися з вами чимось добрим і світлим, бо саме таким вийшов цей випуск “Реальної історії".

Фото: Євген Клопотенко