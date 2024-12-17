Monobank запустив єдину карту для всіх державних виплат
Monobank запустив "Дія.Картку", яка має стати єдиним місцем для всіх-всіх державних виплат. Першою виплатою там буде "єКнига".
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
За його словами, теоретично згодом на неї можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти. Але на це потрібно відповідні законодавчі зміни.
"Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку. Схрестимо пальці, щоб все працювало, як задумується. Навіть якщо зараз у вас немає держвиплат, раджу відкрити "Дія.Картку" заздалегідь", – додав Гороховський.
Опубліковано: 17 грудня 2024