Monobank запустив єдину карту для всіх державних виплат

Monobank запустив "Дія.Картку", яка має стати єдиним місцем для всіх-всіх державних виплат. Першою виплатою там буде "єКнига".

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, теоретично згодом на неї можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти. Але на це потрібно відповідні законодавчі зміни.