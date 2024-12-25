“Білий Налив” планують відкрити у Братиславі та Лондоні

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Ірина Маймур
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Ресторанний холдинг Gastrofamily на початку 2025 року відкриє новий заклад мережі "Білий налив" у Братиславі.

Про це повідомила співвласниця мережі Олена Борисова в інтерв’ю Forbes.

У планах також запуск ресторанів у польських містах Познань і Лодзь, а згодом — у Лондоні.

"Хочемо відкрити БПШ у Відні, однак я маю попередньо подивитися приміщення", — зазначила Борисова.

За її словами, одним із головних викликів у розвитку мережі в Європі є пошук правильного приміщення. У центральних районах європейських міст найкращі локації давно зайняті, а в деяких країнах діють вимоги до орендарів. Наприклад, у низці країн ЄС орендар повинен проживати там щонайменше три роки, що ускладнює процес для франчайзі, більшість яких є українцями, що нещодавно переїхали до Європи.

Раніше стало відомо, що ресторатор Дмитро Борисов виходить з ресторанного бізнесу. Він передав усі права, бренди та заклади компанії Gastrofamily своїй колишній дружині Олені Борисовій.

Фото: “Білий Налив”

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Опубліковано: 25 грудня 2024
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