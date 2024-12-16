Дмитро Борисов виходить з ресторанного бізнесу — хто керуватиме закладами Gastrofamily

Ресторатор та підприємець Дмитро Борисов виходить з ресторанного бізнесу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

“Сьогодні я завершую один із найзначущіших етапів свого життя, пов’язаний із ресторанним бізнесом, і з вдячністю відкриваю двері в нове”, — написав Дмитро Борисов.

Весь ресторанний бізнес Gastrofamily тепер належатиме колишній дружині Олені Борисовій.

“Я передаю їй усі права на бренди та заклади, які ми створили разом”, — зазначив Дмитро Борисов.

Водночас Борисов залишається лише пасивним партнером й співінвестором, але не братиме участі в стратегічних чи операційних питаннях.

До мережі ресторанів Gastrofamily належать заклади БПШ, “Білий налив”, “Любчик”, Mushlya, Pinzarella, “Остання барикада” та інші. На початку 2024 року мережа складала 66 закладів.

Раніше ми писали, що сім'я ресторанів GastroFamily Діми Борисова анонсує відкриття франшиз у різних країнах світу. А у серпні 2022 року у Львові розпочали роботу відразу кілька закладів від команди Дмитра Борисова: фудхол GastroFamily Market та “Остання Барикада”. У грудні 2023 року ці заклади у Львові закрилися .

Фото: Дмитро Борисов