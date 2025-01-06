Притоку річки Рось, яка майже перетворилася на болото, закінчують розчищати

25
Валерія Гуржий
share share

Річку Безіменну у селі Мирівка на Київщині, яка є притокою річки Рось, закінчують розчищати.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Річка Безіменна є джерелом поповнення водності найзарегульованішої річки Рось. На ділянці проведення робіт русло річки було майже повністю замулене та заросле високорослою болотною рослинністю, течія зникла. Такий стан русла спричиняв погіршення екологічного, гідрологічного, санітарного стану як річки, так і прилеглих територій.

Пропускна здатність русла була майже нульова, тому при виникненні паводкових та повеневих ситуацій вода виходила на заплаву та підтоплювала прилеглі ділянки жителів села.

Розчистка русла річки покращили екологічний, гідрологічний та санітарний стан водного об’єкта та прилеглих територій. Також проведені роботи забезпечать запобігання, ліквідацію та мінімізацію збитків від проявів шкідливої дії води на площі близько 100 га. Вже розчищено 1,9 км русла річки, у тому числі виконано планування берегової лінії, корчування та захоронення очерету та коріння.

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

А вам подобається результат роботи?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 січня 2025
share share
Довженко-центр запустив онлайн-кінотеатр з архівними українськими стрічками різних епох Довженко-центр запустив онлайн-кінотеатр з архівними українськими стрічками різних епох Будинок Спілки письменників у Києві оголосив про збір коштів на відновлення: як допомогти Будинок Спілки письменників у Києві оголосив про збір коштів на відновлення: як допомогти Що робити з черствим багетом — смачний рецепт від Марко Черветті Що робити з черствим багетом — смачний рецепт від Марко Черветті Премія BAFTA оголосила лонглист: до списку потрапив фільм про війну в Україні Премія BAFTA оголосила лонглист: до списку потрапив фільм про війну в Україні
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.