Притоку річки Рось, яка майже перетворилася на болото, закінчують розчищати

Річку Безіменну у селі Мирівка на Київщині, яка є притокою річки Рось, закінчують розчищати.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Річка Безіменна є джерелом поповнення водності найзарегульованішої річки Рось. На ділянці проведення робіт русло річки було майже повністю замулене та заросле високорослою болотною рослинністю, течія зникла. Такий стан русла спричиняв погіршення екологічного, гідрологічного, санітарного стану як річки, так і прилеглих територій.

Пропускна здатність русла була майже нульова, тому при виникненні паводкових та повеневих ситуацій вода виходила на заплаву та підтоплювала прилеглі ділянки жителів села.

Розчистка русла річки покращили екологічний, гідрологічний та санітарний стан водного об’єкта та прилеглих територій. Також проведені роботи забезпечать запобігання, ліквідацію та мінімізацію збитків від проявів шкідливої дії води на площі близько 100 га. Вже розчищено 1,9 км русла річки, у тому числі виконано планування берегової лінії, корчування та захоронення очерету та коріння.

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів