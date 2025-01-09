"Джипінг" у заповідниках та національних парках заборонили в Україні

Верховна Рада України схвалила у другому читанні закон "Про природно-заповідний фонд України" щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, який забороняє так званий "джипінг" на заповідних територіях.

Про це повідомили у Міндовкіллі.

Зазначається, що "джипінг" на заповідних територіях забруднює ґрунти, знищує рослинний світ та шкодить диким тваринам. Пересування на транспортних засобах частково залишиться лише для виконання службових обов'язків працівниками природоохоронних установ, правоохоронними органами та іншими службами.

Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук додала: "Якщо вам запропонують помилуватися краєвидами національного природного парку і використати для проїзду по природній території квадроцикл – знайте, що це незаконно".

Раніше ми писали, що Київрада заборонила проведення змагань та перегонів на джипах і квадроциклах у межах об’єктів природно-заповідного фонду міста.