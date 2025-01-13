На території НАУ хочуть побудувати ще 2 багатоповерхівки: подробиці

Забудовник хоче побудувати ще два 25-поверхових будинка на території Національного авіаційного університету у Києві.

Про це повідомила в.о. ректора Ксенія Семенова.

За її словами, забудовники постійно приносять якісь додаткові угоди заднім числом без підпису, офіційного сліду яких в стінах університету немає.

"Чергова така "додаткова угода" з’явилася нещодавно. Стосується будівництва двох нових будинків на 25 поверхів. Ну 13 не дали, то може хоч на двох зійдемося. Спойлер – не зійдемся", – наголосила вона.

Відомо, що РК "Траєкторія" будує будинок на 4 секції на розі Гарматної та Відрадного. Дві секції будинку здані в експлуатацію, а інші дві секції майже завершили, але далі роботи не ведуться. Інвесторів цих двох секцій фактично тримають в заручниках, спонукаючи просити університет піти на нові невигідні для держави і університету умови.

19 грудня відбулась зустріч з представником РК "Траєкторія" Сергієм Клименком. Від озвучив, що 3 і 4 секцію будинку неможливо завершити, якщо не почати будівництво ще двох 25 поверхових будинків.

"Це незаконно. Гроші інвесторів не можуть без їхнього дозволу використовуватися для завершення інших об’єктів. Уявіть, що ви інвестуєте в квартиру, а в угоді написано, що ці гроші підуть не на її будівництво, а на завершення іншого будинку. Купуєте?", – додала Семенова.

В.о. ректора запевнила, що позиція університету залишається незмінною – жодного будівництва житлових комплексів на території університету не буде. Службові квартири не є вигідною інвестицією для університету і держави, адже земля – вичерпний ресурс. На території кампусу університету може бути виключно та інфраструктура, яка сприяє освітньому процесу, науковим дослідженням, розвитку наукового потенціалу країни.

Також вона зауважила, що університет, так само як інші інвестори будівництва на розі Гарматної і Відрадного, зацікавлений у здачі в експлуатацію 3 і 4 секції будинку. У тому числі без подальшої участі у цьому проєкті РК "Траекторія".

До того ж, університет звернувся до РК "Траекторія" із проханням надати такі пропозиції щодо завершення будівництва, які не суперечать законодавству та інтересам держави, а також попросив надати повну інформацію щодо незавершених робіт по 3 та 4 секції. Якщо такі пропозиції не надійдуть, університет готує сценарій вирішення питання без РК "Траекторія".

Нагадаємо, що у Києві на території Національного авіаційного університету планували побудувати 15 ЖК.

Раніше ми писали, що у листопаді 2021 року ДІАМ призупинила будівництво ЖК на території Національного авіаційного університету через розроблення проєктної документації з порушеннями законодавства у сфері містобудування, державних будівельних норм, стандартів та правил.

Раніше дозвіл на будівництво ЖК на 1659 квартир загальною площею понад 107 тисяч квадратних метрів на території НАУ видала уже розформована Державна архітектурно-будівельна інспекція. Ми розповідали про те, що протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ видала понад 400 дозволів на будівництво.

Фото: НАУ