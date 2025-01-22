У Києві працює “ремонтне кафе”: що там можна полагодити і як долучитися

У хакерспейсі Hacklab на Подолі регулярно проходять заходи у форматі Repair Cafe. На них кожен охочий може навчитися ремонтувати побутові прилади, меблі та інші речі.

Ідея “ремонтного кафе” полягає в популяризації відповідального споживання та зменшенні кількості відходів.

Заходи проходять в межах міжнародної програми Makers Innovation Award, що фінансується Федеральним урядом Німеччини у співпраці з українськими партнерами.

Як працює "ремонтне кафе"

На заходи можуть приходити всі, хто має зламані речі, бажання їх полагодити та навчитися новому. У кафе лагодять зламані предмети, побутові прибори і дрібні меблі, зокрема настільні лампи, табурети, ліхтарики, тостери, годинники, павербанки тощо.

Майстри та волонтери Hacklab допомагають з ремонтом і навчають базових навичок: паяти, розбирати механізми, змінювати дроти та навіть друкувати відсутні деталі на 3D-принтері.

"На початку року ми провели Repair Cafe і встановили рекорд із кількості відремонтованих гірлянд на квадратний метр. Завдяки волонтерам та учасникам вдалося відновити 24 речі, навчити гостей нових навичок і врятувати чимало ламп та побутових приладів від смітника", — розповіли організатори заходу.

Що не варто приносити

На заходах не працюють із великими чи складними пристроями, як-от мобільні телефони, ноутбуки, шафи, пральні машини, велосипеди, мікрохвильовки.

Як проходять заходи

На заході 5 січня вдалося відремонтувати гірлянди, лампи, стільці й навіть деталі до плівкового фотоапарата.

“Деякі учасники “прокачали” себе в пайці, інші навчилися вдумливо розбирати дрібні механізми і запам’ятовувати де був який гвинт. Відтепер вони знають, як полагодити сумку, надрукувати відсутню деталь на принтері чи навіть перепрограмувати ялинкову гірлянду”, — розповіли організатори заходу.

Як долучитися

Наступне Repair Cafe планують провести у березні. Учасників просять брати із собою інструменти, зокрема викрутки чи плоскогубці, а також чай і печиво.

Фото: Ada Yelagina