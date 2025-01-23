Власниця “Чорноморки” відкриє в Києві мережу рибних магазинів зі стравами “з-під ножа”

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Ірина Маймур
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Власниця “Чорноморки” відкриє в Києві мережу рибних магазинів зі стравами “з-під ножа”.

Про це повідомила власниця ресторанної мережі Ольга Копилова Forbes Україна.

Перший магазин відкриється на території ЖК “Варшавський” уже в січні. Він матиме площу 80 кв. м. Надалі планують відкривати магазини площею від 50 до 80 кв. м.

“Чорноморка online” спеціалізуватиметься на свіжій рибі, морепродуктах і готових стравах. У меню буде форшмак, рибні закуски та кулінарія, яку готуватимуть одразу після замовлення, “з-під ножа”. Продукцію постачатимуть партнери з Болгарії та Греції.

За словами Копилової, формат магазинів спочатку протестують у Києві. Якщо результати будуть успішними, вона запропонує співпрацю інвесторам, партнерам або франчайзі. До кінця 2025 року підприємиця планує відкрити 35 таких локацій.

Крім того, “Чорноморка” запускає онлайн-магазин і доставку, щоб зробити якісну рибу та кулінарію доступнішими.

Нагадаємо, що “Чорноморка” планує встановити устричні автомати на АЗС, вокзалах і в бізнес-центрах.

Фото: Anna Jakutajc-Wojtalik/Unsplash

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Опубліковано: 23 січня 2025
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