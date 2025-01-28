Українські бренди, що створюють речі для людей з інвалідністю та поранених військових

Українські бренди знаходять способи підтримати людей з інвалідністю та поранених військових під час війни. Вони розробляють адаптивні вироби, які полегшують побут, сприяють реабілітації та поверненню до активного життя.

Зібрали 9 брендів та ініціатив, які заслуговують на увагу.

Wheelny

Анна Павлусь, засновниця Wheelny, створила бренд адаптивного одягу після власного досвіду реабілітації. До цього вона понад 15 років працювала у сфері індивідуального пошиття одягу. Після травми спинного мозку у 2016 році Анна почала розробляти зручний і стильний одяг для людей, які користуються кріслами колісними.

У 2022 році Анна відкрила ательє, де виготовляє одяг із продуманим кроєм, що забезпечує комфорт у сидячому положенні. Рукави не заважають обертати колеса, а штани надійно закривають спину, захищаючи від холоду.

Асортимент бренду включає теплі костюми, спортивний одяг для активного способу життя, верхній одяг, футболки, джинси, сорочки, штани, шорти, а також термобілизну.

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Plus Plus

Цей інтернет-магазин спеціалізується на адаптивному одязі для поранених військових. Вироби розроблені з урахуванням потреб людей, які проходять реабілітацію після травм чи ампутацій.

Особливості цього одягу такі:

липучки замість ґудзиків і застібок, які дають змогу легко одягати речі навіть однією рукою;

безболісне носіння — одяг легко одягається і знімається, що важливо для людей із пораненнями;

запобігання загниванню — спеціальний дизайн дозволяє уникнути ускладнень під час загоєння ран;

зручність для медичних процедур — речі сумісні з апаратами Єлізарова, VAC, гіпсами, ортезами, дренажами та катетерами.

У Plus Plus є майки, футболки, штани, шорти та спідню білизну.

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“Жага”

Бренд “Жага” з’явився під час повномасштабного вторгнення завдяки Анастасії Клименко, яка прагнула допомагати людям з інвалідністю. Основна концепція бренду — створення інклюзивного одягу, який легко адаптується до потреб користувачів.

“Жага” шиє трикотажний одяг у спортивному стилі. Це:

штани, що трансформуються в шорти, для зручності людей із протезами чи тих, хто має труднощі з рухливістю;

кофти з довгими рукавами, які перетворюються на футболки;

а також костюми й сорочки.

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All inclusive

Микита Горняк, ветеран 35-ї бригади морської піхоти, заснував бренд інклюзивного одягу All inclusive після власного досвіду. Під час бойових дій під Авдіївкою він отримав поранення, яке призвело до ампутації ноги. Пройшовши протезування, Микита зіштовхнувся з проблемою: щоби поправити протез, потрібно було знімати штани, що створювало додаткові незручності.

У Львові він започаткував виробництво адаптивного одягу, який враховує потреби людей із протезами.

Нині All inclusive виготовляє худі та штани. Штани — із блискавками знизу, що дозволяють регулювати довжину чи швидко поправити протез, та термозахистом для холодної погоди. А худі — у мілітарі-стилі, які поєднують стиль і практичність.

Також в асортименті бренду є сумки, адаптовані для людей із травмами, інвалідністю і пораненнями.

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Adaptive

Галина Журавель, дружина військового, заснувала Adaptive, щоби підтримати поранених у реабілітації.

Головні особливості інклюзивного одягу:

функціональний крій дає змогу легко вдягати речі людям із травмами чи протезами;

натуральні тканини забезпечують комфорт, не натирають і добре тягнуться;

сучасний дизайн не створює відчуття “особливого” одягу.

В асортименті Adaptive — футболки, толстовки, штани, шорти, спідня білизна та домашній одяг.

Як купити: сайті

POHUY

Цей бренд заснував український військовий Ростислав Сатана. Його філософія — це підтримка віри в себе і своїх близьких, незалежно від думок інших.

Асортимент адаптивного одягу включає:

штани на липучках, які легко підлаштовуються під потреби під час одужання;

флісові кофти та костюми, зручні навіть для людей з апаратом Єлізарова чи АЗФ.

На сайті бренду діє проєкт, що дозволяє придбати комплекти одягу для військових у шпиталях. Ви можете зробити внесок або замовити набір і самостійно передати його тим, кому це потрібно.

Як задонати, купити чи замовити: сайті

“Швейна рота”

“Швейна рота” — волонтерська ініціатива, що з 2022 року виготовляє адаптивний одяг для поранених військових і людей з інвалідністю. Її засновниці, Ксенія Самойлич і Марина Пальченко, почали з пошиття теплого одягу для передової, а згодом перейшли до створення речей, які полегшують життя людям із фізичними обмеженнями.

Асортимент “Швейної роти” включає понад 50 моделей одягу, зокрема:

кіберштани, кібершорти, кіберфутболки — адаптивний одяг із липучками, що дозволяє легко вдягати та знімати речі навіть з апаратами Єлізарова.;

утеплені чохли для захисту апаратів на ногах у холодну пору року.

спеціальну білизну для жінок, яка підходить для поранень і умов фронтового побуту;

рукавички, торбинки, гігієнічні набори — дрібні, але важливі речі для госпіталів.

Частину одягу виготовляють із нуля, а іншу — переробляють із пожертвуваних футболок чи худі.

“Швейна рота” організувала мережу з понад 700 волонтерок по всій Україні. Вони працюють у 15 регіональних “підрозділах”, а ще кілька діють за кордоном. Жінки отримують матеріали та лекала від ініціативи й шиють адаптивний одяг для шпиталів у своїх містах.

Ініціатива також пропонує набори для самостійного шиття, щоб кожен міг долучитися до допомоги.

Замовити одяг можна через спеціальну форму , а підтримати виробництво — задонативши на банку.

Як замовити одяг: Instagram

Ukrainian Kitchen Crafts

Бренд із Кривого Рогу створює дерев’яні адаптивні дошки для людей, які втратили функцію верхньої кінцівки чи користуються протезами. Їхня ключова функція — допомогти полегшити щоденний побут і готувати їжу самостійно.

Дошки обладнані металевими голками з нержавіючої сталі для закріплення продуктів. Це дає змогу зручно нарізати чи чистити овочі.

Ідея створення в майстрів Ukrainian Kitchen Crafts з’явилася після зустрічі з ерготерапевткою реабілітаційного центру Superhumans Марією Косовською.

Нині виробництво дошок фінансується через донати. За рік бренд передав понад 75 дошок безкоштовно в реабілітаційні центри та приватним особам.

Як отримати: Instagram

Інклюзивна кераміка від Вікторії Белявської

З початком повномасштабного вторгнення Вікторія вирішила створювати речі, які приносять користь людям з інвалідністю. Так народилася ідея інклюзивного посуду.

Головний продукт Вікторії — one-handed plates, тарілки для людей із порушеннями моторних функцій. Вони мають:

високий бортик, який дозволяє зручно зібрати їжу ложкою;

штифти для фіксації продуктів, які допомагають тримати їжу на місці.

Перші вироби Вікторії з’явилися в ресторані NAUSHI в Києві. Згодом Вікторія почала співпрацювати із закладами у Львові, Харкові, Одесі та Ірпені.

Також керамістка пропонує опцію “підвісити тарілку”, щоби подарувати її військовим.

Зараз майстриня працює над глибокими тарілками з особливим дизайном: борти будуть заокруглені, а на дні передбачена невелика впадина для останньої ложки супу.

Як купити/”підвісити”: Instagram

Наразі активно з’являються осередки відновлення фізичного та психічного здоров’я для військових, ветеранів та людей з інвалідністю. Зокрема три адаптивні клуби нещодавно запрацювали в трьох областях України — Львівській, Волинській та Івано-Франківській.

Тільки на Львівщині є п’ять реабілітаційних центрів , де військові та цивільні можуть отримати фахову допомогу спеціалістів, а також безоплатно отримати протези. Один із них — HAB Lviv Habilitation Center . Це перехідний безбарʼєрний простір, який надає можливість адаптуватися до нових умов життя.

Фото: соцмережі та сайти брендів і ініціатив