У додатку "Київ Цифровий" з'явилося нове опитування про енергостійкість будинків. Його основною метою є з'ясувати, чи покращилася робота провайдерів під час відключень світла та чи готові будинки до відключень світла.

Зокрема, запитують, чи отримуєте ви повідомлення про відключення світла, в якому районі живете, хто обслуговує будинок, чи брав участь будинок у міських програмах з підтримки енергостійкості для багатоквартирних будинків, чи є незалежні джерела електроенергії у будинку, чи працює інтернет та інші.

Раніше ми писали, що в Україні почали діяти фінансові програми, які підвищать енергонезалежність бізнесу, приватних та багатоквартирних будинків.

Фото: Вечірній Київ