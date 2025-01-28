У додатку "Київ Цифровий" з'явилося нове опитування про енергостійкість будинків
У додатку "Київ Цифровий" з'явилося нове опитування про енергостійкість будинків. Його основною метою є з'ясувати, чи покращилася робота провайдерів під час відключень світла та чи готові будинки до відключень світла.
Зокрема, запитують, чи отримуєте ви повідомлення про відключення світла, в якому районі живете, хто обслуговує будинок, чи брав участь будинок у міських програмах з підтримки енергостійкості для багатоквартирних будинків, чи є незалежні джерела електроенергії у будинку, чи працює інтернет та інші.
Раніше ми писали, що в Україні почали діяти фінансові програми, які підвищать енергонезалежність бізнесу, приватних та багатоквартирних будинків.
Фото: Вечірній Київ
Опубліковано: 28 січня 2025
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