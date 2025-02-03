Українські військові після ампутацій підкорили Кіліманджаро заради тих, хто бореться з травмами

Вперше четверо українських військових після ампутацій і військова після важких поранень зійшли на висоту 5 895 метрів, вершину Африки — Кіліманджаро.

Про це повідомили у Second Wind UА.

Їх підйом став доказом того, що після поранення чи ампутації життя не закінчується, можна знайти своє друге дихання і зробити те, що, здавалося, ніколи не буде тобі під силу.

Зазначається, що це сходження стало історичним: серед українських військових ще ніхто з протезом нижньої кінцівки не піднімався на вершину Африки. Ба більше, у світі немає випадків, коли одразу четверо військових на протезах, а також військова після поранень здійснили таке групове сходження. Але це не для рекордів, а заради тих, хто зараз бореться з травмами та сумнівами й не знає, чи зможе жити далі повним життям.

В експедиції беруть участь п’ятеро українських військових:

Ольга Єгорова ("Птахи Мадяра");

Владислав Шатілов (Державна прикордонна служба України);

Михайло Матвіїв (Окремий загін спеціального призначення "Омега");

Роман Колесник (Третя окрема штурмова бригада);

Олександр Міхов (Окремий загін спеціального призначення "Омега").

Раніше ми писали, що українські захисники, які отримали бойові поранення та ампутації, вирушили на вершину Кіліманджаро в межах проєкту "Друге дихання".

Фото: Second Wind UА