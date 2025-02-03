Українські військові після ампутацій підкорили Кіліманджаро заради тих, хто бореться з травмами

110
Валерія Гуржий
share share

Вперше четверо українських військових після ампутацій і військова після важких поранень зійшли на висоту 5 895 метрів, вершину Африки — Кіліманджаро.

Про це повідомили у Second Wind UА.

Їх підйом став доказом того, що після поранення чи ампутації життя не закінчується, можна знайти своє друге дихання і зробити те, що, здавалося, ніколи не буде тобі під силу.

Зазначається, що це сходження стало історичним: серед українських військових ще ніхто з протезом нижньої кінцівки не піднімався на вершину Африки. Ба більше, у світі немає випадків, коли одразу четверо військових на протезах, а також військова після поранень здійснили таке групове сходження. Але це не для рекордів, а заради тих, хто зараз бореться з травмами та сумнівами й не знає, чи зможе жити далі повним життям.

В експедиції беруть участь п’ятеро українських військових:

  • Ольга Єгорова ("Птахи Мадяра");
  • Владислав Шатілов (Державна прикордонна служба України);
  • Михайло Матвіїв (Окремий загін спеціального призначення "Омега");
  • Роман Колесник (Третя окрема штурмова бригада);
  • Олександр Міхов (Окремий загін спеціального призначення "Омега").

Раніше ми писали, що українські захисники, які отримали бойові поранення та ампутації, вирушили на вершину Кіліманджаро в межах проєкту "Друге дихання".

Фото: Second Wind UА

Пишаєтеся нашими військовими?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 03 лютого 2025
share share
Шершні, Білий лотос, Касандра: 13 серіалів лютого Шершні, Білий лотос, Касандра: 13 серіалів лютого Стевія у випічці: секрети створення корисних десертів, які сподобаються кожному Стевія у випічці: секрети створення корисних десертів, які сподобаються кожному У підземному переході на Шулявці запрацював ліфт, який не функціонував більше року У підземному переході на Шулявці запрацював ліфт, який не функціонував більше року На Глибочицькій внаслідок ремонту колій утворилися затори: дивіться, як проходять роботи На Глибочицькій внаслідок ремонту колій утворилися затори: дивіться, як проходять роботи
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.