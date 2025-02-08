На Басейній власники ресторану руйнують будинок-пам'ятку: знесли частини стін та встановили прибудову

На вулиці Басейна, 1/2 розташований будинок-пам’ятка архітектури, а в ньому ресторан "Жар і М'ясо". Його власники самовільно знесли частини капітальних стін, що вже загрожує його цілісності, а також встановили металеву прибудову.

Про це повідомив голова ГО "Ревізор" Дмитро Філон.

Крім того, прямо на сходових клітинах прокладають вентиляційні труби, встановили незаконну металеву прибудову у дворі до стіни будинку, яка знищує автентичний вигляд будівлі та порушує правила безпеки. Також власники самочинно поглиблюють підвал, що може спричинити руйнування фундаменту.

Будівля має охоронний статус №119 згідно з рішенням Київського міськвиконкому від 1986 року. Громадська організація закликала до реакції від міської влади та припинення робіт.

Раніше ми писали, що незаконний фундамент прибудови, яку почав будувати заклад на Хрещатику, демонтували фахівці КП "Київблагоустрій".

Фото: Дмитро Філон