Любов варта всього: Подарунки до Дня закоханих від українських брендів

Свічки, квіти та цукерки — перевірена класика 14-го лютого. Та якщо хочеться чого більш персоналізованого, нетипового та такого, щоб в саме сердечко — ходить до вітчизняних брендів.

Зібрали оригінальні варіанти подарунків до Дня Святого Валентина – для жінок, чоловіків та для пари.

Прикраси

“Цукерки” від ROOTS

Це вишукана колекція скляних намист, що дійсно схожі на прозорі карамельні солодощі. При створенні колекції бренд опирався, як на реальні зразки прикрас, так і на їхній опис з етнографічних джерел.

Концепція скляних намист від ROOTS — створити прикраси, які не обмежують своїм статусом та не диктують певну поведінку своїм власникам та власницям. У “цукерках” можна бути безтурботним, грайливим, легким, щирим.

Ці прикраси створюють настрій. Через намистинки ж бо проходить світло, яке ви завжди носите з собою.

Де купити: сайт

Ціна: 2300 грн

Серце-компас від SOVA

Найновіша колекція бренду — це червоні серця, присвячені Дню святого Валентина. Створена в колаборації зі співачкою KOLA . Браслети та підвіси можна поєднувати між собою та носити "біля серця" як парні прикраси.

А особливою прикрасою у колекції став срібний кулон-компас, що відкривається. Він містить гравіювання цитати "Я тебе ношу біля серця", написану власним почерком KOLA.

Крім того, колекція має благодійну мету: частина прибутку від продажу прикрас буде передана громадській організації "Військова школа "Боривітер" для фінансування навчання українських військових.

Де купити: сайт

Ціна: 14999 грн

Медальйон з фото від amour.loves

Ніжний та зворушливий подарунок, від якого віє вайбом історій кохання з минулого. Образ коханої людини завжди буде поруч із вами, всередині медальйону.

Прикраси виконані зі срібла та золота, мають екологічне дерев'яне пакування (напис на коробці, до речі, можна вибрати під себе).

Де купити: сайт

Ціни: від 1900 грн

Керамічні прикраси від tiletiletesto

Авторка цих вишуканих скарбів — харківська мисткиня Юлія Пилипчатіна, що працювала з Anthropologie та є фіналісткою Etsy awards 2020. Також власниця бренду ілюструє книжки, а публікації про її унікальний посуд розміщували Elle decor, Colossal, Cosmopolitan.

Юлія розписує кожний свій виріб вручну, тому усі тарілочки та горнятка зберігають в собі тепло та любов.

З останніх оновлень — створення керамічних перснів абсолютно приголомшливих форм: тут і маяки, і горнятка, квіти, химерні створіння, що мов зійшли зі старовинних фресок або картин минулих епох.

Де купити: Instagram

Ціна: від 1200 грн

Одяг та аксесуари

Худі від Veteranka

Жіночий ветеранський рух випускає мерч, щоб закрити потреби жінок військовослужбовиць. Речі відшивають у цеху, де шиють жіночі військову форму. Худі, лонгсліви, футболки можна придбати через Instagram бренду. Їхній одяг — це справжня історія гідності.

Унікальні принти, якісна тканина та головне — підтримка, яку ви можете висловити руху, придбавши їхню продукцію. Варіант такого подарунку особливо підійде, якщо ваша кохана — військова.

Де купити: Instagram

Ціна: 3300 грн

Худі від "Ми однієї крові"

Ідеальний варіант поєднання любові до поезії та соціальної ініціативи. Якщо ваш партнер/-ка ще й палкий прихильник творчості Сергія Жадана, худі з надписом “Любов варта всього” вразить у саме серце вашу половинку.

Худі утеплені, мають широкий крій, створені в колаборації із поетом, військовим та громадським діячем Сергієм Жаданом. Представлені у кольорах: бежевий, чорний, бордо, сірий, рожевий, світло-рожевий, теракотовий, меланж. 50% від суми товару банк ПУМБ перераховує українським громадським організаціям ДонорUA, Агенти крові та Госпітальєри.

Де купити: сайт

Ціна: 1880 грн

Піджак від YourWay

Речі від цього бренду — це спосіб показати Україну всьому світу з її ідентичністю, красою та історією. Колекції сповнені оригінальних принтів, провокаційних та сенсових написів. Стильні фасони — чоловічі, жіночі та унісекс.

Піджак від YourWay річ універсальна, тож підійде як варіант подарунку як для коханого, так і для коханої. Або ж, це класний варіант носити його по черзі — бо кохання об’єднує не тільки душі, а й речі.

Де купити: сайт

Ціна: 5500 грн

Хустинка від Lady Di atelier

Lady Di atelier — інклюзивний бренд. У першому ательє Lady Di atelier в Україні працюють люди з інвалідністю. Працівники олійними фарбами малюють картини, які потім фотографують та переносять на шовкові хустини. Також бренд випускає світрівки, твілі, футболки та ексклюзивні подушки.

Кожен принт на виробах є авторським та унікальним. Щомісяця кожен автор отримує 10% від продажу хустин як гонорар за власний малюнок.

Де купити: сайт

Ціна: 800 грн

Дощовик для сумки від NÚKOT

За лютим традиційно слідує березень. А отже — сезон весняних дощів. Якщо ваш партнер прихильник функціональних та практичних подарунків, дощовик для сумки може стати класним варіантом корисного презенту.

Аксесуар мінімалістичний, універсальний, має високий рівень захисту від води та вологи. NÚKOT зазначають, що це перший продукт їхньої нової доглядової лінійки. Дощовик підходить під всі моделі сумок NÚKOT, також можна носити з сумками інших брендів.

Де купити: сайт

Ціна: 1500 грн

Брелок-фотоплівка від UPresent

Може стати класним бонусом до основного подарунка. На плівці розміщується 10 обраних вами фотографій.

Така маленька дрібничка здатна висловити чимало любові. Адже життя та стосунки складаються з моментів, які ви можете зберегти на цій плівці.

Де купити: Instagram

Ціна: 299 грн

Косметика і парфуми

Перфектор від UNICO

Цей косметичний бренд відомий своїми мультитаскерами та трендом на моно-макіяж одним продуктом бренду. Нещодавно UNICO презентували новинку — Skin Perfecto, унісекс-продукт, що поєднує функції консилера, коректора та доглядового засобу. Ідеальний засіб для реалій щоденних повітряних тривог та недосипання.

Продукт допомагає приховати почервоніння, постакне та темні кола. Перфектор має універсальний адаптивний персиково-рожевий відтінок, який усуває синюватий підтон, почервоніння та створює ефект "підсвіченої шкіри", надає їй більш здоровий вигляд.

Де купити: сайт

Ціна: 520 грн

Парфум-прикраса від Triptych

Бренд нішевих парфумів, ароматичні композиції якого базуються на запахах природи. Парфум можна придбати у флаконі або підвісці. Каталог ароматів варіюється від квіткових, болотяно-підвальних до земляних.

Коли парфум закінчиться, флакончик від нього можна використовувати як прикрасу або елемент декору. У бренда є ознайомчі міні-сети, що складаються з 4 флаконів з ароматами маку, полину, звичайних та гірких чорнобривців.

Де купити: сайт

Ціна: 14000 грн

Ігри

Чекова книжка бажань від Orner

Подарунок та інтерактив — два в одному від Orner. Загалом, бренд пропонує багато класних настілок для двох, які можна обрати на їхньому сайті.

До дня Закоханих Orner пропонує цілу колекцію, в якій є і набір для створення 3D зліпку рук “Для двох”, різні варіації чекових книжок бажань (від романтичної то “гаряченької”), тематичні фотоальбоми для історії ваших стосунків у світлинах тощо.

Тому якщо хочеться чогось максимально цікавого та небанального для пари — це до Orner. Варіантів нестандартних подарунків на будь-який смак та гаманець у них чимало.