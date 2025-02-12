У Львові відкриють безбар’єрний мистецький простір: яким він буде
У Львові запрацює безбар’єрний мистецький простір Zenyk Art Gallery.
Про це повідомляє DailyLviv.
Як зазначають засновники, простір поєднає традиційне українське мистецтво з інноваційними форматами, відкриваючи нові можливості для культурного діалогу між Україною та світом.
Новий артпростір включатиме:
- виставкові зали за стандартами світових музеїв;
- арткрамницю з роботами українських брендів і крафтових митців;
- книжкову зону з мистецькою літературою;
- 3D-зону для інтерактивних експозицій;
- освітні та мистецькі події для різних вікових груп.
Відкриття простору пройде 19 лютого. Головною його подією стане презентація роботи Бенксі.
Перший проєкт галереї “Маленький принц” присвятять дітям, які переживають війну – на небі, в полоні, в окупації, у дорозі, вдома чи в еміграції. В експозиції представлять роботи Івана Марчука, Влади Ралко, Олега Тістола, Сергія Савченка, Арсена Савадова та інших українських художників.
Нагадаємо, що нещодавно на даху галереї Zenyk Art Gallery встановили нову скульптуру — “Маленький принц”. Це вже третій артоб’єкт, встановлений до відкриття галереї.
Візуалізації: Zenyk Art Gallery