У Львові відкриють безбар’єрний мистецький простір: яким він буде

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Ірина Маймур
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У Львові запрацює безбар’єрний мистецький простір Zenyk Art Gallery.

Про це повідомляє DailyLviv.

Як зазначають засновники, простір поєднає традиційне українське мистецтво з інноваційними форматами, відкриваючи нові можливості для культурного діалогу між Україною та світом.

Новий артпростір включатиме:

  • виставкові зали за стандартами світових музеїв;
  • арткрамницю з роботами українських брендів і крафтових митців;
  • книжкову зону з мистецькою літературою;
  • 3D-зону для інтерактивних експозицій;
  • освітні та мистецькі події для різних вікових груп.

Відкриття простору пройде 19 лютого. Головною його подією стане презентація роботи Бенксі.

Перший проєкт галереї “Маленький принц” присвятять дітям, які переживають війну – на небі, в полоні, в окупації, у дорозі, вдома чи в еміграції. В експозиції представлять роботи Івана Марчука, Влади Ралко, Олега Тістола, Сергія Савченка, Арсена Савадова та інших українських художників.

Нагадаємо, що нещодавно на даху галереї Zenyk Art Gallery встановили нову скульптуру — “Маленький принц”. Це вже третій артоб’єкт, встановлений до відкриття галереї.

Візуалізації: Zenyk Art Gallery

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Опубліковано: 12 лютого 2025
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