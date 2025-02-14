Колишній ресторан Тищенка "Велюр" виставили на продаж за 1,5 млн доларів.

Відповідне оголошення з’явилося на платформі OLX.

Йдеться про ресторан Emerald. До 2023 року він працював під назвою "Велюр" і належав нардепу Миколі Тищенку.

Заклад став скандально відомим у 2020 році, коли під час жорсткого локдауну продовжував приймати гостей, що викликало резонанс у суспільстві. Сам Тищенко заперечував порушення карантинних обмежень.

Наразі власник пропонує потенційним покупцям ресторан із преміальним ремонтом площею 526 кв. м.

Ціна ресторану – 1,5 млн доларів, проте в оголошенні зазначено, що остаточну вартість можна обговорювати.

Фото: КИЇВ 24, OLX.