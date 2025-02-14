Колишній ресторан Тищенка "Велюр" виставили на продаж за 1,5 млн доларів
Колишній ресторан Тищенка "Велюр" виставили на продаж за 1,5 млн доларів.
Відповідне оголошення з’явилося на платформі OLX.
Йдеться про ресторан Emerald. До 2023 року він працював під назвою "Велюр" і належав нардепу Миколі Тищенку.
Заклад став скандально відомим у 2020 році, коли під час жорсткого локдауну продовжував приймати гостей, що викликало резонанс у суспільстві. Сам Тищенко заперечував порушення карантинних обмежень.
Наразі власник пропонує потенційним покупцям ресторан із преміальним ремонтом площею 526 кв. м.
Ціна ресторану – 1,5 млн доларів, проте в оголошенні зазначено, що остаточну вартість можна обговорювати.
Фото: КИЇВ 24, OLX.
Опубліковано: 14 лютого 2025
Частину садиби Ніцке на Верхньому Валі можуть знести, а на її місці побудувати офісний центр У Львові відреставрували дерев’яну браму у столітній кам’яниці: фото До Дня всіх закоханих на київському вокзалі встановили інтерактивну інсталяцію "Серце України" У Макарові демонтували асфальтний завод, що працював без дозвільних документів