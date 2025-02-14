"Книгарня "Є" відкрилася на Центральному вокзалі Києва: фото

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Ірина Маймур
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На першому поверсі Центрального залізничного вокзалу Києва відкрили нову крамницю "Книгарні "Є"".

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Книгарня розташована поблизу дитячого простору. В УЗ зазначили, що у майбутньому подібні книжкові магазини можуть з’явитися і на інших вокзалах країни.

"Поїзди і книги створені одне для одного. І хоч ми впроваджуємо інтернет у поїздах, все одно важливо знаходити час, вимикати гаджети і читати, подорожуючи. Саме тому для нас принципово, щоб книгарні були на вокзалах", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Раніше ми писали, що мережа виграла тендер на оренду приміщення площею 102,7 кв. м, запропонувавши найвищу ставку – 403 777 гривень на місяць.

Серед вимог до переможця були узгодження дизайну з УЗ, інклюзивність, а також наявність у продажу не менше 20 видавництв і англомовних видань.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 14 лютого 2025
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