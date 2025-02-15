McDonald’s на Севастопольській площі відкрився після ремонту

619
Ірина Маймур
share share

У Києві знову запрацював ресторан McDonald’s на Севастопольській площі, який був закритий на ремонт із 24 вересня 2024 року.

Про це повідомляє Київінформ.

Після модернізації загальна площа закладу збільшилася на 100 м², що дозволило розширити кількість місць у залі до 121, а на літній терасі — до 156.

Оновлення також торкнулося зони “МакДрайв”, де встановили цифрові меню-борди, додали додаткове вікно видачі замовлень та два нові паркомісця.

Ресторан став частиною масштабної ініціативи компанії з енергонезалежності — тепер він оснащений мобільним дизель-генератором, як і 80% закладів мережі McDonald’s в Україні.

Нагадаємо, що McDonald’s на Севастопольській площі є одним із перших ресторанів мережі в Україні — він відкрився у 1997 році.

Фото: Київінформ, Los Solomas

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 лютого 2025
share share
У Києві відкриють екопростір “Зелений Вал” для активістів і захисників довкілля У Києві відкриють екопростір “Зелений Вал” для активістів і захисників довкілля У Львові облаштували два розумні перехрестя, які зменшують затори У Львові облаштували два розумні перехрестя, які зменшують затори В Україні запустили перший університетський курс про планування велоруху В Україні запустили перший університетський курс про планування велоруху Львів увійшов до списку 50 найзручніших для пішоходів міст світу Львів увійшов до списку 50 найзручніших для пішоходів міст світу
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.