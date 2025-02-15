McDonald’s на Севастопольській площі відкрився після ремонту

У Києві знову запрацював ресторан McDonald’s на Севастопольській площі, який був закритий на ремонт із 24 вересня 2024 року.

Про це повідомляє Київінформ.

Після модернізації загальна площа закладу збільшилася на 100 м², що дозволило розширити кількість місць у залі до 121, а на літній терасі — до 156.

Оновлення також торкнулося зони “МакДрайв”, де встановили цифрові меню-борди, додали додаткове вікно видачі замовлень та два нові паркомісця.

Ресторан став частиною масштабної ініціативи компанії з енергонезалежності — тепер він оснащений мобільним дизель-генератором, як і 80% закладів мережі McDonald’s в Україні.

Нагадаємо, що McDonald’s на Севастопольській площі є одним із перших ресторанів мережі в Україні — він відкрився у 1997 році.

Фото: Київінформ, Los Solomas