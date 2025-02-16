Хто і навіщо створює пет-простори і заклади для тварин у Києві та Одесі

Більше, ніж крамниці і смачніше, ніж просто корм — в Україні набирають популярності заклади для чотирилапих.

У пет-просторах хвостаті можуть скуштувати смаколики з окремого меню: холодці, торти чи печиво. Страви не лише естетично оформлюють, а й готують без алергенів. Також у таких закладах збираються однодумці, тут проводять лекції та дні народження тварин.

Як пет-простори працюють в Україні та які ідеї просувають — читайте у матеріалі.

Зоокафе Woof-Woof, Київ



"Простір для собак і про собак" — так себе позиціонує Зоокафе Woof-Woof на Оболоні у Києві. Ідея відкрити таке місце народилася у подружжя Олександра та Анни, коли вони подорожували за кордоном. Пара помітила, що у містах Західної Європи до тварин ставляться інакше, ніж в Україні: собак можна зустріти у парках, магазинах, кафе.

“В Україні тоді були повністю протилежні процеси. Усюди ставили паркани, були накази Київради, що ніде не можна бувати з собаками”, – каже Анна.



Коли Анна та Олександр завели спочатку одну, а потім другу собаку, вони почали заглиблюватися у процеси виховання, досліджувати їхню психологію, спілкуватися з кінологами. В якийсь момент їхній європейський досвід мандрів переплівся із особистим досвідом виховання тварин.

Так виникла ідея створити пет-простір, у якому було б смачно і комфортно і господарям, і їхнім улюбленцям.

“Ми хотіли відрізнятися від звичайних кав'ярень, тому позиціонували себе як пет-простір. Це місце, куди можна прийти з песиком, пити каву, спілкуватися з друзями. А тварина у той час може щось посмакувати, для неї є власне меню. Ми пригощаємо лише виготовленими власноруч смаколиками, в яких упевнені”, – каже Анна.



Оскільки багато тварин мають особливі потреби, наприклад, страждають на алергію, у меню закладу вказують всі інгредієнти. Таким чином, господарі впевнені, що той чи інший смаколик не зашкодить їхньому улюбленцю.



“Для песиків у нас є спеціальна полиця на холодильній вітрині, де продаються коржики, холодці, піца. Є меню для собак і крамничка, де можна придбати стильний нашийник, або іграшку. Це речі, які ти не зустрінеш у звичайному зоомагазині, це щось більш цікаве”.

У підприємців також є задум створити навчальний напрямок, щоб бути корисними для власників чотирилапих:



“Спілкуючись з людьми, ми зрозуміли, що багато з них не знають базових речей щодо догляду за тваринами. Ці знання допомагають у розумінні свого улюбленця, у побудові з ним довірчих стосунків. Що впливає на відсутність або наявність проблем вдома, на вулиці, у спілкуванні з іншими тваринами.

Тому ми хочемо, щоб наш простір став місцем, де можна обмінюватися досвідом, проводити навчальні заходи”.

Зараз у Woof-Woof проводять навчальні зустрічі, наприклад, на тему агресії та харчової агресії у собак. У планах – організувати заняття із каністерапії. Під час війни терапія за допомогою тварин може бути корисною для тих, хто пережив важкі події. А ще у мріях підприємців – розширити мережу своїх просторів, щоб розбудувати пет-френдлі спільноту у Києві:



“До нас приїжджають люди з Броварів, Василькова чи Троєщини, які хочуть, щоб поряд з ними було схоже місце. Було б і справді класно, щоб в кожному районі міста був простір, куди можна прийти з песиком. Наприклад, коли погана погода, у пет-просторі можна погрітися після прогулянки, поспілкуватися, обговорити якусь проблему”.

Свою місію підприємці вбачають у тому, щоб розвіювати стереотипи про собак. Приміром: там де тварини — завжди брудно. Своїм прикладом у Woof-Woof доводять, що це не так, а з чотирилапими може бути чисто і затишно.

“Наша ідея – подолати упередження щодо тварин. У багатьох людей є думка, що тварина – це гучно, небезпечно, що її не можна приводити в магазин.

Я завжди кажу, що тварина ходить своїми лапами там же, де й люди. Ви ж не перевзуваєтесь на вході в магазин?”, – каже Анна.

Крім просвітницької діяльності, Анна та Олександр займаються благодійністю – співпрацюють із найбільшим притулком для тварин Sirius та організацією “Янголи Хвостиків”. Тому деякі товари зі своєї крамнички продають за донати, а також всюди розміщені QR-коди, за якими можна перейти і підтримати тварин.



Адреса: Київ, Оболонська набережна, 19

Графік роботи: щодня з 8:00 до 21:00

Пет-френдлі кав'ярня Paws & Coffee, Київ

Ідеальне місце для зустрічей з друзями та святкувань – так можна описати пет-френдлі кав'ярню Paws & Coffee . Про відкритя власного закладу для собак Катерина Янішевська почала замислюватися, як тільки у неї з’явився чотирилапий друг на ім'я Тедді.



“Він дуже активний, з ним важко ходити в заклади. Тоді я подумала, що потрібен такий заклад, щоб і песику було комфортно, і мені, а я могла бути спокійною. Так виникла така ідея створити наш простір”, – розповідає жінка.



Катерина багато ходила по закладах із собакою, тому коли відкривала свій простір, врахувала усі нюанси, які не задовольняли її потреби раніше:



“Найголовніше для мене – щоб можна було відпустити собаку і не хвилюватися. От саме відпустити, щоб він не сидів, а бігав по закладу, гуляв. Коли я хочу відпочити, йому нудно. Тому він теж має бути чимось зайнятий”.

У власному закладі Катерина подумала не лише про комфорт чотирилапих, а й про безпеку.



“Ми обробляємо всі іграшки, тарілочки, тому що ми не можемо знати про стан здоров'я кожної тварини. Наприклад, я не дозволяю своєму песику пити із загальної тарілки у багатьох закладах. Іграшки у нас безпечні, щоб песики їх не розірвали, не з’їли”, — зазначає Катерина Янішевська.

Собака Катерини Тедді став зіркою їхнього закладу. Люди часто питають наперед, коли він буде на зміні, щоб можна було прийти і погратися. Цікаво до цієї кав’ярні приходити і дітям. Саме про таке ком’юніті і мріяла Катерина, коли розпочинала власну справу.



“Коли в тебе з'являється собака, автоматично з’являється й багато знайомих собачників. А коли ми відкрили цей заклад, то побачили, що люди за це дуже вдячні. Кажуть, що ми неймовірні, що таке зробили. Багато хто приходить, щоб побачитися з Тедді, іноді й квіти дарують. Це дуже приємно. За цей рік я подружилася з двома людьми, тепер ми зустрічаємось, щоб разом погуляти, а песики могли погралися”.

Особливістю простору Paws & Coffee є те, що тут організовують свята, дні народження та вечірки для чотирилапих. Щоб свято пройшло на найвищому рівні, продумують усе до найменших дрібниць: від гіпоалергенних смаколиків до дизайну фотозон. На чотирилапих іменинників тут чекає торт, або святкове меню. Організацією цих свят Катерина займається сама:

“Ми замовляємо тортики і смаколики для песиків, самі готуємо холодець. При цьому проговорюємо, з чого складається наша їжа.

Це дуже важливо, бо господар може в ейфорії забути і дати, наприклад, печиво, на яке у песика алергія. Здоров'я тварин для нас – на першому місці”.

У закладі полюбляють іменинників. Коли до них приходить песик і співробітники чують, що у нього день народження, завжди вітають. А завдяки вечіркам, які регулярно тут організовують, спільнота однодумців тільки зростає.

Мета Катерини на цей рік — організовувати більше подій у просторі, щоб допомагати іншим чотирилапим, у яких немає таких дбайливих господарів.

“Ми хочемо робити більше благодійних заходів. На нашу Новорічну вечірку люди несли корм для безпритульних тварин. Ми не очікували, що його буде так багато. Хтось приніс 5, чи 10 кілограмів корму, а одна людина – кілограм 20. Ми поїхали в притулок і особисто віддали все, що зібрали, адміністрація була в шоці. Тепер хочемо робити більше таких заходів”, – каже Катерина.

Адреса: Київ, вул. Кудряшова, 5

Графік роботи: щодня з 9:00 до 21:00

Pet Point, Одеса

Ольга Лумеровська

Місце, у якому комфортно і людям, і собакам, або просто Pet Point — так називається простір в Одесі, дружній до собак.



Цей заклад Ольга Лумеровська відкрила разом із подругою. Ідея виникла з моменту появи собак у обох жінок. Ольга каже: часто зустрічалися, щоб провести час разом, але в такі моменти все одно було неспокійно за чотирилапого. Доводилося постійно контролювати, щоб він нікуди не вліз, чи нічого ні в кого не вкрав з тарілки.



“З одного боку, така потреба виникла тому, що ми постійно шукали місце, де б комфортно провести час і нам, і їм. З іншого боку, сам ринок pets, як я його називаю, потребує переосмислення, бо він доволі сталий і застарілий як для сучасних пет-батьків.

Нас не дуже задовольняв асортимент із мереж зоомагазинів, які є в місті, ми хотіли іншої пропозиції. З іншого боку, було розуміння, що є величезний ринок українських pet-брендів. Але собаки — це не діти, їм купити щось онлайн ще важче, бо вони всі дуже нестандартні. На межі цих потреб, які ми самі відчули, і з'явилися ідея відкрити пет-простір”, — розповідає Ольга Лумеровська.



Оскільки Ольга та її подруга за фахом маркетологині, воно підійшли до свого задуму професійно: оцінили ринок, зрозуміли, що треба подивитися ширше на галузь, зрозуміти, як вона живе в Україні та в світі.

Підприємиці помітили, що пет-індустрія розвивається так швидко, що вже стала за обсягами продажів на рівні дитячої галузі, що вважається однією з найбільших у світі. Так подруги зрозуміли, що потреба у пет-просторі є не тільки в них, а й в інших пет-батьків.

На реалізацію свого проєкту Ольга та її подруга отримали грант. На ці кошти закупили меблі.



“Звісно, треба докладати зусилля, щоб отримати грант. Ми розробили бізнес-план і зробили розрахунок на три роки своєї бізнес-моделі. Це насправді дуже заземляє і допомагає все прорахувати. Зараз ми рухаємося цим бізнес-планом”, — зазначає Ольга.

У Pet Point є все необхідне для комфорту. Простір розділений на частини. У кав’ярні власники тварин можуть перекусити та придбати їжу для своїх улюбленців. Для прогулянок облаштоване подвір’я. Основна зала відведена для зоомагазину. Тут є найрізноманітніші товари для тварин: від лежаків до косметики:

“Саме поєднання крамниці, кава-поінту і двору, де можна вигулювати тварину — унікальний кейс, бо ми не знайшли аналогів ні в Україні, ні в світі.

Є багато готелів, денних садочків для тварин, але такого, щоб вони об'єднувалися і це був саме простір, де можна провести час, ми не знаходили”.



Навколо свого закладу Ольга вирішила побудувати ком'юніті однодумців, бо каже, пет-батьки — це триво жні люди, які ставляться до тварин майже як до дітей. Це місце, куди приходять не лише випити каву, а й отримати пораду, поділитися контактами лікарів чи інших фахівців. А ще дівчата створили спільні чати зі своїми відвідувачами за породами чи інтересами собак.

“Навколо себе ми об'єднуємо свідомих пет-батьків, пропагандуємо гуманне виховання і ставлення до тварин.

На ці цінності сходяться люди, які мають собак або котиків і доєднуються до цього ком'юніті. У нас доволі живий чатик, де люди постійно щось один в одного питають. Також ми створили онлайн-довідник, в якому збираємо всі рекомендації лікарів, грумерів, кінологів в місті. Щоб людина, яка тільки взяла собачку, мала список фахівців, до яких можна звернутися”.

Під час зустрічей пет-батьки обговорюють сучасні принципи виховання собак. Ольга противниця старої школи кінології, де виховання собаки пропагандується через принцип домінування. Вона вважає такі методи негуманними, недієвими та навіть шкідливими. Саме тому у Pet Point організовують зустрічі з гуманним кінологом, який пояснює психологію собаки усім охочим.



“До нас приходить багато власників маленьких песиків, коли вони активні, такі ще дурні в гарному сенсі. І вони не знають, що з ними робити, не розуміють сигнали, які собака дає. А собака сигналізує про всі свої бажання, і людині просто потрібно вчитися їх розуміти”, – каже Ольга.

Крім зустрічей з кінологами або грумерами, у Pet Point роводять різні майстер-класи. Наприклад, пет-перенти можуть своїми руками зліпити керамічну мисочку з ім'ям свого улюбленця:

“Зараз плануємо майстер-клас із виготовлення свічок з запахом попкорну. Бо у собачників є така тема, що лапки собачок пахнуть попкорном. Звучить дивно, але насправді багато у кого цей запах асоціюється з попкорном, то ми вирішили зробити такий майстер-клас”.

Ольга радіє, що їм вдалося за короткий час роботи стати осередком, якому довіряють і який допомагає іншим вирішувати організаційні питання під час виховання собак. А щоб ще більше однодумців згуртовувалося, щомісяця організовують дні порід:



“Це умовна назва, тобто ми збираємо песиків, схожих за своїм темпераментом та розміром, щоб вони погралися між собою. Водночас день порід не означає, що не можна прийти з іншим собакою, наприклад, з метисом. Такі тусовочки об'єднують людей, всі між собою радяться, хто яким кормом годує свого улюбленця, або який шампунь використовує. Так наше ком'юніті розростається”.

Завдяки пет-простору в Ольги з’явилося чимало нових друзів, які спершу були просто відвідувачами.

“Звісно, ми маємо свої виклики. У нас є партнери, які в нас повірили, маємо підтримку, але всі ми живемо у непрості часи. І мені б хотілося донести до аудиторії меседж, щоб люди підтримували українські підприємства, бо це дуже рятує”, – каже Ольга.



Адреса: Одеса, провулок Футуристів, 7

Графік роботи: Вт-Пт 10.00-21.00 /Сб-Пн до 20.00

Фото надані власниками пет-просторів