Забудовник відмовився від будівництва ЖК "Ріхерт&Парк" на Подолі

Компанія A Development більше не будуватиме ЖК "Ріхерт&Парк" на Подолі.

Про це повідомив директор з маркетингу компанії Броніслав Чумак.

За його словами "Ріхерт&Park" виходить з інвестиційного портфелю проектів A Development, і він сам завершує роботу в структурі компанії. До того ж, на сайті проєкту "Ріхерт&Park" з'явилася інформацію про призупинення продажів, а також про те, що сторінку незабаром буде видалено.

Нагадаємо, що на території пивоварні Ріхерта на Подолі планували збудувати багатоповерхівки висотністю від 7 до 12 поверхів.