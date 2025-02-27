Забудовник відмовився від будівництва ЖК "Ріхерт&Парк" на Подолі

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Валерія Гуржий
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Компанія A Development більше не будуватиме ЖК "Ріхерт&Парк" на Подолі.

Про це повідомив директор з маркетингу компанії Броніслав Чумак.

За його словами "Ріхерт&Park" виходить з інвестиційного портфелю проектів A Development, і він сам завершує роботу в структурі компанії. До того ж, на сайті проєкту "Ріхерт&Park" з'явилася інформацію про призупинення продажів, а також про те, що сторінку незабаром буде видалено.

Нагадаємо, що на території пивоварні Ріхерта на Подолі планували збудувати багатоповерхівки висотністю від 7 до 12 поверхів.

Раніше ми писали, що найстарішу збережену броварню Києва на Подолі можуть зруйнувати. Проте, компанія A-Development, яка планує створити житловий та громадський простір на території Пивзаводу Ріхерта, стверджує, що не планує руйнувати пам'ятку.

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Опубліковано: 27 лютого 2025
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