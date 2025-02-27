Забудовник відмовився від будівництва ЖК "Ріхерт&Парк" на Подолі
Компанія A Development більше не будуватиме ЖК "Ріхерт&Парк" на Подолі.
Про це повідомив директор з маркетингу компанії Броніслав Чумак.
За його словами "Ріхерт&Park" виходить з інвестиційного портфелю проектів A Development, і він сам завершує роботу в структурі компанії. До того ж, на сайті проєкту "Ріхерт&Park" з'явилася інформацію про призупинення продажів, а також про те, що сторінку незабаром буде видалено.
Нагадаємо, що на території пивоварні Ріхерта на Подолі планували збудувати багатоповерхівки висотністю від 7 до 12 поверхів.
Раніше ми писали, що найстарішу збережену броварню Києва на Подолі можуть зруйнувати. Проте, компанія A-Development, яка планує створити житловий та громадський простір на території Пивзаводу Ріхерта, стверджує, що не планує руйнувати пам'ятку.