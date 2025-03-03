Жінок запрошують у групу ППО "Бучанські відьми": як потрапити

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Валерія Гуржий
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У зв’язку зі зростанням потреби в посиленні протиповітряної оборони громади, "Бучанські відьми" оголосили набір нових добровольців. Жінок і дівчат запрошують долучитися до боротьби з ворожими безпілотниками, щоб разом захищати небо над Бучею.

Про це пише The Bucha city.

До лав підрозділу можуть вступити жінки віком від 18 років.

Що пропонують добровольцям:

  • Професійне навчання
  • Забезпечення амуніцією та зброєю
  • Гнучкий графік служби (1/2 або 1/3)
  • Дружню підтримку та згуртовану команду

Зазначається, що головною мотивацією для учасниць підрозділу є безпечний дім, живі і здорові діти та знищення ворога. Добровольці можуть виконувати завдання за зручним для себе графіком і за власним бажанням припинити службу у будь-який момент.

Мобільна вогнева група "Бучанські відьми" була сформована навесні 2024 року на базі Бучанського ДФТГ. Вже за короткий час вона отримала визнання як одне з найефективніших формувань у боротьбі з ворожими дронами.

Для отримання детальної інформації звертайтеся за телефоном: 096 004 21 88.

Фото: The Bucha city, Алекс Климов

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Опубліковано: 03 березня 2025
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