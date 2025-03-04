На Личаківському цвинтарі у Львові запрацювала електронна база поховань Героїв: як вона працює

В інформаційному центрі музею "Личаківський цвинтар" запрацювала навігаційна електронна база поховань героїв російсько-української війни.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

База дозволяє швидко знайти необхідну могилу та прокласти маршрут до неї. Такий сервіс є актуальним, адже часто люди потребують допомоги в пошуку тих чи інших могил полеглих героїв. І тим, хто приходить вперше на кладовище, буває складно зорієнтуватися на полі поховань.

Також в інформаційному центрі працюють менеджери, які допомагають людям орієнтуватися на території кладовища. Відвідувачі можуть знайти місце поховання воїна за прізвищем або ім’ям, після чого система прокладає маршрут до могили, що значно полегшує навігацію. А ще програмне забезпечення містить фотографії та візуальні матеріали майбутнього меморіального комплексу.

Зазначається, що електронна база поховань вже працює, її функціонал доступний виключно в інформаційному центрі. Системою скористались уже близько 1000 відвідувачів. Вона не має підключення до інтернету, тому пошук можливий лише безпосередньо на місці.

Сама база створенна за підтримки IT-компанії GlobalLogic Ukraine, яка надала мультимедійний екран та допомогла створити спеціальне програмне забезпечення. А тримач мультимедійного екрану допомогли зробити студенти і колектив Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництв.

Раніше ми писали, що у Львові хочуть створити віртуальну мапу поховань загиблих військових.

Фото: Львівська міськарада, Роман Балук