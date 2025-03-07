Подружжя з Тернополя відкриває пекарню-бістро у Чикаго

Власники тернопільських закладів SoloWay та “Карма Кава” анонсували відкриття нового проєкту у США.

Це буде пекарня-бістро ABRAH, яка спеціалізуватиметься на свіжій випічці. Заклад розташується за адресою 2269 N Lincoln Ave у Чикаго.

Як зазначають засновники, концепція ABRAH натхненна кулінарним мистецтвом та продуктами, що лежать в основі їхньої філософії. У дизайні простору поєднали традиційні деталі фасаду Lincoln Avenue з сучасним оформленням.

“Ми повністю переосмислили вигляд будівлі, зберігши її неповторний шарм. Це не просто дизайн — це історія, якою ми готові поділитися”, — кажуть власники.

Офіційне відкриття заплановане найближчим часом.

Подружжя почало свій бізнес у Тернополі у 2015 році, відкривши кавову фабрику та дві кав’ярні Karma Kava.

У 2024 році вони запустили Soloway Coffee в районі Лінкольн-Парк. Заклад відомий своїм мінімалістичним дизайном, а також широким вибором кавових напоїв, чаю від чиказького Spirit Tea та випічкою від місцевого кондитера Дена Бейкера.

Підприємці планують відкрити 10 кав’ярень і бістро в Європі та США протягом п’яти років.

Фото: Soloway Coffee