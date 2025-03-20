Друкарню "Фактор-Друк" повністю відновили після російського обстрілу

71
Валерія Гуржий
share share

У Харкові повінстю відновили друкарню "Фактор-Друк", яка майже рік тому була зруйнована російським обстрілом.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Фактор-друк" — це один із найбільших типографських комплексів повного циклу в Європі, тому тут друкують багато книжок українських видавництв.

Нагадаємо, що 23 травня 2024 року під час масованого обстрілу Харкова одна із ракет влучила у друкарню “Фактор-Друк” видавництва Vivat. В момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. На робочих місцях загинули семеро працівників друкарні, ще 21 людина дістала поранень.

За даними засновника і президента групи компаній “Фактор” Сергія Політучого, понад 1000 кв. м палітурного цеху вигоріли вщент разом із унікальним обладнанням. Через обстріл було знищено понад 50 тисяч книг.

Раніше ми писали, що фонд Говарда Баффета профінансує відбудову харківської друкарні видавництва Vivat “Фактор-Друк”.

Фото: Юлія Свириденко

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 березня 2025
share share
Водії комунального транспорту Києва не хочуть працювати під час тривог: чому так Водії комунального транспорту Києва не хочуть працювати під час тривог: чому так Садиба Дмитрієва під загрозою знищення через новий закон, що полегшує дерибан землі Садиба Дмитрієва під загрозою знищення через новий закон, що полегшує дерибан землі У "Сільпо" встановили першу безбар'єрну касу самообслуговування: який вигляд вона має У "Сільпо" встановили першу безбар'єрну касу самообслуговування: який вигляд вона має Українці створили застосунок svoi. для пошуку друзів у подорожах: як він працює Українці створили застосунок svoi. для пошуку друзів у подорожах: як він працює
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.