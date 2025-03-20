Друкарню "Фактор-Друк" повністю відновили після російського обстрілу

У Харкові повінстю відновили друкарню "Фактор-Друк", яка майже рік тому була зруйнована російським обстрілом.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Фактор-друк" — це один із найбільших типографських комплексів повного циклу в Європі, тому тут друкують багато книжок українських видавництв.

Нагадаємо, що 23 травня 2024 року під час масованого обстрілу Харкова одна із ракет влучила у друкарню “Фактор-Друк” видавництва Vivat . В момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. На робочих місцях загинули семеро працівників друкарні, ще 21 людина дістала поранень.

За даними засновника і президента групи компаній “Фактор” Сергія Політучого, понад 1000 кв. м палітурного цеху вигоріли вщент разом із унікальним обладнанням. Через обстріл було знищено понад 50 тисяч книг.

Раніше ми писали, що фонд Говарда Баффета профінансує відбудову харківської друкарні видавництва Vivat “Фактор-Друк”.

Фото: Юлія Свириденко