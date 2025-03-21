Канадський музикант Ніл Янг скасував безкоштовний концерт у Києві

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Валерія Гуржий
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Канадський музикант Ніл Янг скасував раніше анонсований безкоштовний концерт у Києві разом із гуртом Chrome Hearts.

Про це йдеться на сайті Neil Young Archives.

Таке рішення було ухвалено через безпекову ситуацію. Організатори вже знайшли локацію, де є поблизу укриття, але "ситуація на місці змінюється занадто сильно", тому Ніл Янг не може привезти свою команду й інструменти в Україну.

Раніше ми писали, що виступ музиканта у Києві мав відбудитися перед стартом його європейського туру Love Earth, який почнеться 18 червня у Швеції. Це буде перша серія живих виступів Янга після кількарічної перерви.

Музикант давно підтримує Україну та засуджує російську агресію. Його рішення зіграти концерт у Києві, ймовірно, пов’язане з нещодавнім візитом президента Володимира Зеленського до США. Янг також відкрито критикує політику новообраного президента США Дональда Трампа.

Фото: Gettyimages

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Опубліковано: 21 березня 2025
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