Сніданки у McDonald's тепер доступні у Києві та області

З 25 березня 2025 року сніданки у McDonald's стають доступними до замовлення у ресторанах Києва та Київської області.

Про це повідомили у компанії.

Вперше з'явлися “Ранкові МакМеню”, за аналогією з “МакМеню”. У сніданковому меню для клієнтів на вибір доступні класичний “МакМафін” із різними наповненнями, роли з яйцем і куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом та тост із сиром. З’явилися також ранкові новинки — “Подвійний Чікен Фреш МакМафін” і тости з сиром і беконом.

Сніданки можна буде замовляти з початку роботи ресторану і до 10:30 в закладі та до 10:15 через McDelivery.

Раніше ми писали, що McDonald’s розпочав поетапний запуск сніданків в Україні.