Сніданки у McDonald's тепер доступні у Києві та області

152
Валерія Гуржий
share share

З 25 березня 2025 року сніданки у McDonald's стають доступними до замовлення у ресторанах Києва та Київської області.

Про це повідомили у компанії.

Вперше з'явлися “Ранкові МакМеню”, за аналогією з “МакМеню”. У сніданковому меню для клієнтів на вибір доступні класичний “МакМафін” із різними наповненнями, роли з яйцем і куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом та тост із сиром. З’явилися також ранкові новинки — “Подвійний Чікен Фреш МакМафін” і тости з сиром і беконом.

Сніданки можна буде замовляти з початку роботи ресторану і до 10:30 в закладі та до 10:15 через McDelivery.

Раніше ми писали, що McDonald’s розпочав поетапний запуск сніданків в Україні.

А ви любите сніданки у McDonald's?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 березня 2025
share share
На Київщині висадили близько 6 тисяч дерев на території, яка постраждала від пожежі На Київщині висадили близько 6 тисяч дерев на території, яка постраждала від пожежі На станції метро "Палац Україна" на місці радянської мозаїки хочуть створити сучасне панно На станції метро "Палац Україна" на місці радянської мозаїки хочуть створити сучасне панно Мінкульт вніс садибу Зеленських до Державного реєстру пам'яток Мінкульт вніс садибу Зеленських до Державного реєстру пам'яток Від крокусів до тюльпанів: Топ весняних маршрутів по Україні Від крокусів до тюльпанів: Топ весняних маршрутів по Україні
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.