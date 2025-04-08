Будівництво метро на Виноградар: з експідрядника стягнули ще 78 млн гривень

Суд стягнув з експідрядника, який займався будівництвом метро на Виноградар, ще 78 млн гривень інфляційних втрат.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Раніше Верховний Суд стягнув понад 139 млн гривень з товариства, яке мало будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит. У 2021 році прокуратура звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки на користь столичної громади.

Законодавством передбачено, що у разі безпідставного одержання грошей нараховуються відсотки за користування ними. Відтак, Господарський суд стягнув з експідрядника ще 3% річних та інфляційні втрати за весь час користування бюджетними коштами на суму 78 млн гривень.

Нагадаємо, що будівництво метро на житловий масив Виноградар поновилося на початку листопада 2024 року.

Раніше ми писали, що Київський метрополітен уклав договір з ТОВ "Автострада" на будівництво лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар. Вартість будівництва нової гілки метро на Виноградар зросла на 8 млрд грн за шість років.

Розпорядження про проєктування нових станцій у напрямку Виноградаря видав у 2008 році тодішній мер Леонід Черновецький.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов озвучив план побудови трьох станцій у напрямку Проспекту Правди. Їх планували відкрити до 2016 року. Однак того року лише оголосили торги на розробку цього проєкту.