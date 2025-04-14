На набережній Макарова почали будувати простір з амфітеатром: візуалізації

На березі Здвижу в Макарові розпочалося будівництво сучасного відкритого простору з пірсом, зручним доступом, освітленням, безбарʼєрним середовищем та амфітеатром.

Про це повідомили в RDS.

У компанії розповідають, що роботи відбуваються з повагою до природи. Ідея створення такого простору народилась на воркшопах, зустрічах і толоках.

Раніше ми писали, що у Макарові на Київщині презентували фінальний проєкт "Амфітеатр відновлення" річки Здвиж в Панському парку.

Фінансує ініціативу група дорожньо-будівельних компаній RDS, а розробкою проєкту амфітеатру та концепції всієї паркової набережної займалася архітектурна студія Space Odissey.

Фото: Макарівська селищна рада