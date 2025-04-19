Кияни збирають гроші на лікування найстарішого цукрового клену на Подолі: як долучитися

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Валерія Гуржий
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Місцеві жителі збирають гроші на лікування найстарішого цукрового клену на Подолі. Проблеми з деревом почалися після некваліфікованої обрізки клена, яку зробили років 5 тому. Це призвело до гниття обрізів гілок.

Про це повідомили у спільноті "Подоляночка".

ЖЕК пообіцяв надати високу вишку та вивіз гілок, а лікування місцевим жителям дерева необхідно оплатити самостійно.

Арборист Володимир Ветроградський підготував комплекс робіт. Він очистить дерево від омели, проведе структурне вкорочення де потрібно, видалить злоякісні пні та обробить рани.

На лікування необхідно зібрати 21 600 гривень. Долучитися до збору можна за посиланням.

Раніше ми писали, що у Боярці на Київщині вилікували 260-річний дуб, який постраждав внаслідок сильного буревію. На місці утвореної порожнечі всередині дерева облаштували житло для птахів і кажанів.

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Опубліковано: 19 квітня 2025
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