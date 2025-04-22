Де навчитися акторської майстерності у Києві: 5 театральних шкіл для дорослих

Акторська майстерність не тільки приводить нас на сцену театру чи знімальний майданчик, а ще й допомагає зняти тілесні і голосові затиски, знайти близьких по духу людей та навчитися діяти. Тож це хобі буде корисним не тільки для тих, хто вирішив стати актором чи акторкою, а й для тих, хто хоче розкритися та знайти себе.

Зібрали для вас 5 театральних шкіл для дорослих, у яких всі тренери є професійними акторами та професійними режисерами.

Театральна школа Supertask

Школа пропонує декілька рівнів навчання. Курс 1.0 доступний для всіх охочих і триває два місяці. Перший місяць студенти відвідують акторські тренінги, заняття з дикції та пластики. На другому місяці навчання вчать монологи, репетирують, адже наприкінці навчання на них чекає виступ на сцені Київського академічного театру "Актор".

Після цього курсу є можливість продовжити навчання на курсі 3.0, яке триває 3 місяці. Студенти також відвідують тренінги, але основна увага приділяється постановці повноцінної вистави, яка увійде до репертуару театру "Актор". Наприклад, вистави "Всі ці жінки" та "Готель Президент" вже рік тримаються у репертуарі театру.

Також школа має окремий курс для дітей та курс з постановки голосу та дикції.

Де: тренажі проходять у Жовтневому палаці, а виступи у театрі "Актор"

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Школа Малого театру

На курсі "Майстерність актора та акторки" можуть навчатися, як актори з досвідом, так і з нуля. Навчання тут триває 9 місяців, 5 з них увага приділяється теоретичній та практичній базі – роботі з тілом та голосом, створенню персонажа, акторській дії, а 4 місяці – постановці вистави, яка потім входить до репертуару школи.

Також школа пропонує курс "Богема", на якому ментори у сфері кіно, театру, музики, історії та літератури вчать сприймати мистецтво.

Де: навчання проходить у просторах за адресами: О. Гончара, 26 та Михайлівська, 22

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Dakh school

Дах – це школа-студія на перетині театру, музики, співів та філософії давати-брати. Тут проходять як великі курси акторської майстерності та співів, так і одноденні або кількаденні майстер-класи, лекції та воркшопи. До того ж школа періодично відкриває нові напрямки навчання з новими викладачами.

Після закінчення навчання на курсі студенти виступають на сцені театру з виставою.

Де: вул. Тарасівська, 3-А

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Школа 9¾ аудіовізуальних мистецтв для дорослих та дітей

9¾ – доволі велика школа, яка працює за різними напрямками – аргентинське танго, каскадерський курс, базова акторська майстерність та актор театру. Курс "Актор театру" триває шість місяців, на якому студенти відвідують тренінги з вокалу, хореографії, сценічного руху, пластики, сценічної мови та акторської майстерності. У кінці навчання ставиться вистава за участю студентів у театрі школи. Акторські курси у школі доступні, як для тих, хто вчиться з нуля, так і для тих, хто вже має певний досвід.

Також у школі вчать акторству дітей та підлітків – є великі акторські курси, інтенсиви та акторські табори.

Де: вул. Верхній Вал, 62 кв. 2,3,5,6

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Школа акторської майстерності Eupforia

Студенти цієї школи мають тренажі зі сценічної мови та руху, тренажі на увагу, взаємодію, відчуття партнера та темпоритму, а ще вони працюють над постановкою вистави, яка вводяться в репертуар школи та грається на сцені професійного театру "Сузір'я".

Також студенти позанавчальним часом разом ходять на вистави, виставки, концерти та музеї.

Де: вул. Шота Руставелі, 20В

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Фото: школа 9¾, Eupforia, школа ДАХ, школа Малого театру, supertask_theatrical_school