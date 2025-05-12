10 українських брендів вишиванок, які варто знати

Вишиванка — це не лише традиційний одяг, а й символ української культури. Сьогодні багато українських брендів створюють вишиванки , які поєднують автентичні орнаменти із сучасним дизайном.

У цій статті ми розповімо про 10 таких брендів, які варто знати.

EmbroideredGem

Бренд EmbroideredGem заснували на Сумщині у 2016 році. Тут створюють вишиванки, які вдихають нове життя в традиційні орнаменти Полтавщини, Слобожанщини, Галичини та інших регіонів.

В основі колекцій — ручна робота, натуральні тканини (здебільшого льон) й увага до деталей. Усе — у колаборації з клієнтами: можна змінити кольори, вибрати орнамент, адаптувати крій під фігуру. Це не просто одяг — це речі, які хочеться берегти, мов родинні реліквії.

Серед популярних моделей — червона блуза “Панна” з білою вишивкою та вишиванка “Лора” з бохо-силуетом і етнічним оздобленням. Обидві виготовлені з льону, а до останньої додається пояс, що дає змогу варіювати образ.

Ціни: вишита сорочка “Лора” — 9 800 грн, червона блуза “Панна” з білою вишивкою — 12 500 грн.

Де купити: сайт ; Київ, Style Insider (вул. Рейтарська, 21/13), “Культурний Код” (вул. Антоновича, 90/92), Wish List (вул. Саксаганського, 99); Львів, GERBERY (вул. Шевська, 12, ТЦ “Вернісаж”, 2 поверх); Запоріжжя, MOODO (вул. Базарна, 22).

Motyv

Львівський бренд Motyv працює зі старовинними орнаментами з різних регіонів України — від Чернігівського Полісся до Буковини. Усі вишиванки створюють уручну, поєднуючи класичні мотиви із сучасним кроєм. Засновниці бренду — мама й донька — об’єднали сімейну традицію з авторським баченням, щоб створити речі, які зручно одягати щодня і доречно на свята.

Бренд працює з натуральними тканинами, насамперед льоном. В орнаментах часто використовують геометрію — символи, що в традиції означають життєву силу, зв’язок із природою та стабільність.

Серед наших фаворитів — блузка з подільським орнаментом “Магда” з характерною геометрією та силуетом, який пасує і до джинсів, і до класичної спідниці, а також вишиванка “Сварга” — біла лляна сорочка із сірою вишивкою, вільним кроєм, глибоким вирізом, китицями та об’ємними рукавами.

Ціни: вишита блузка “Магда” — 5 800 грн, біла вишиванка “Сварга” — 5 690 грн.

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“Ґаптувальня”

Назва бренду "Ґаптувальня" відсилає до давнього способу вишивки золотими та срібними нитками — “ґаптування”. Але для засновників це не лише техніка, а й метафора: “ґаптувати” — прокладати власний шлях, осмислювати традиції по-новому. Саме ця ідея лягла в основу філософії бренду з Івано-Франківська.

У своїх речах "Ґаптувальня" працює з автентичними візерунками, які втілюють не лише естетику, а й світогляд. У вишивці тут бачать живий зв’язок поколінь, точку опори та енергію, яка сьогодні так необхідна.

Радимо звернути увагу на ексклюзивну благодійну вишиванку “Землячки”, створену в співпраці з ГО “Землячки”. Вишивка на ній символізує жіночу силу, єдність і трансформацію образу берегині у сучасному світі. Весь прибуток від продажу цієї моделі йде на пошиття тактичної форми для українських захисниць.

На ще одній моделі, “Яворівський дивоцвіт”, можна побачити інтерпретацію орнаменту яворівської хустки. Лляна сорочка з тонким світлим візерунком відсилає до традиції прикарпатського декоративного мистецтва.

Ціни: благодійна вишиванка "Землячки" із чорним орнаментом — 7 300 грн, вишиванка "Яворівський дивоцвіт" зі світлим орнаментом — 9 950 грн.

Де купити: сайт; Івано-Франківськ, галерея "Бастіон" (пр. Фортечний, 1); Ужгород, вул. Лучкая, 3; Київ, ЦУМ (вул. Хрещатик, 38).

“Вільні люди”

Бренд “Вільні люди” створили у 2014 році під час Революції гідності з основної цінності українців — прагнення свободи. Відтоді команда працює з глибокими смислами, вплітаючи в тканину свого одягу історії, асоціації та спогади, які формують ідентичність.

У вишиванках бренду легко впізнати емоційний код українського села: пахощі хліба, тіні ікон на покуті, голоси предків, зашифровані в узорах. Саме тому поруч із традиційними мотивами на них можна знайти і бджіл, і пташок, і вишивку, натхненну рушниками з Київщини чи Полтавщини.

Серед наших фаворитів — вишиванка із Зінківською вишивкою. Цей стиль походить із Хмельниччини й майже зник, тож бренд вирішив його переосмислити — створив колекцію сорочок і суконь, зберігши ключові елементи орнаменту.

Ще одна модель — біла вишиванка “Пташечки” з кольоровою орнітоморфною вишивкою на рукавах. Вона вільного крою, з довгими рукавами-регланами, натхненна рушниками ХХ століття та символізує зв’язок із родом і оберегову силу предків.

Ціни: біла вишиванка “Пташечки” — 4 700 грн, вишиванка із Зінківською вишивкою — 4 400 грн.

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CHERNIKOVA

Бренд CHERNIKOVA у 2010 році заснувала в Івано-Франківську Любов Чернікова. З того часу дизайнерка створила понад 30 колекцій одягу з елементами етніки, які поєднують традиційні українські мотиви із сучасними формами.​

Сьогодні одяг бренду носять у понад 30 країнах світу. Особливістю CHERNIKOVA є використання натуральних тканин, зокрема льону, конопляного полотна та оксамиту, а також авторські орнаменти, натхненні вишивкою Полтавщини, Київщини та Волині.​

Серед моделей варто звернути увагу на блузку “Сяйво” з колекції “Ніч перед світанком” — чорну блузу з білою та вишневою вишивкою вільного крою з реглан-рукавами. Прихильникам більш світлих кольорів сподобається блузка “Злива” — біла приталена модель із декоративними защипами та подвійним рукавом, оздобленим вишивкою.

Ціни: чорна блузка “Сяйво” з вишивкою — 6 700 грн, блузка “Злива” білого кольору — 6 200 грн.

Де купити: сайт ; Івано-Франківськ, галерея "Бастіон" (пр. Фортечний, 1).

Khrystyna Rachytska

Бренд Khrystyna Rachytska заснувала дизайнерка Христина Рачицька у Львові. Вона поєднує українські традиції із сучасним дизайном, створюючи вишиванки та інший одяг вручну. Кожна річ прикрашена автентичними орнаментами та символікою.

Процес виготовлення однієї сорочки може тривати від трьох до дев’яти місяців, залежно від складності вишивки та технік, що застосовуються. Бренд використовує дрібне полотно та товсті нитки. Це дає змогу наблизити вигляд сучасних сорочок до автентичних, коли не було тонких ниток.​

Серед моделей бренду радимо звернути увагу на сукню “Крила”. Вона має особливий крій рукавів, який нагадує крила. Ідея такого дизайну виникла під час створення тканини для сукні, коли Христині Рачицькій не вистачило 40 сантиметрів матеріалу. Це стало поштовхом до створення унікального силуету.

Ціни: сукня “Крила” — 1 490 доларів, блуза молочного кольору в техніці “стебнівка” — 1 320 доларів.

Де купити: сайт ; Львів, вул. Пильникарська, 2.

“ДНК нашої нації”

Бренд “ДНК нашої нації” створює вишиванки, що відтворюють стародавні українські орнаменти та символи. У колекції представлені вишиванки, ліжники, запаски, плахти та кептарі, виготовлені з натуральних тканин, переважно льону.​

Кожна річ — це не просто одяг, а частинка історії. Наприклад, сорочка “Кокетка” відтворює орнамент столітньої сорочки Покутського регіону, а “Благовільна” — вишивку зі старовинної сорочки Східного Поділля XIX століття.

Ціни: сорочка “Кокетка” — 5 990 грн, вишиванка “Благовільна” — 4 750 грн.

Де купити: сайт .

MustHave

У серпні 2024 року демократичний бренд MustHave представив колекцію “Мотиви дому”, натхненну архівними малюнками на стінах українських хатин. Чорні та білі лляні сорочки з вишивкою гладдю відтворюють орнаменти із Черкащини, Полтавщини та Київщини.​

Кожен візерунок має своє значення:​

“коники” — символізують силу й захист;

“півники” — уособлюють родинне тепло і красу;

“пташечки” — означають свободу й радість;

“дерево життя” — символ зростання і гармонії.

Ціни: біла вишита сорочка “Півники” — 4 999 грн, біла вишита сорочка “Дерево життя” — 4 999 грн.

Де купити: сайт; у 16 магазинах по всій Україні.

Svoeridna

Бренд Svoeridna пропонує готові сорочки з натурального льону або коноплі, спеціально пошиті для ручної вишивки. Кожна сорочка має традиційний крій, адаптований до сучасного стилю.

У комплект додають схеми для вишивки та поради щодо роботи. Ці сорочки — ідеальний варіант для тих, хто хоче створити унікальну вишиванку власноруч.

Ціни: жіноча лляна сорочка — 2 950 грн, чоловіча лляна сорочка — 2 850 грн, жіноча конопляна сорочка — 4 550 грн, чоловіча конопляна сорочка — 4 450 грн.​

Де купити: сайт .

Vyshyta Ukraine

Бренд Vyshyta Ukraine, заснований у 2019 році, створює сучасні вишиванки з авторськими орнаментами, адаптовані для різних типів фігур та зросту. У 2022 році бренд відкрив власне виробництво в Івано-Франківську, де відбуваються всі етапи створення одягу — від розроблення дизайну до пошиття.

Vyshyta Ukraine пропонує широкий асортимент жіночих, чоловічих, дитячих та унісекс вишиванок, а також вишитих суконь. Особливістю бренду є велика розмірна сітка та можливість безкоштовної кастомізації одягу для невисокого чи високого зросту.

У виробництві використовуються лише натуральні тканини, зокрема льон преміум якості, що гарантує довговічність і комфорт носіння. Кожен виріб створюється індивідуально, що дає змогу враховувати побажання клієнтів щодо довжини рукавів, штанів та інших параметрів.​

Ціни: вишита сорочка "Чернігівщина" фісташкова — 4 792 грн, лляна сорочка з вишивкою "Яворівщина" — 6 490 грн.

Де купити: сайт ; Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 229Ю, 2 поверх.

Фото: сайти брендів