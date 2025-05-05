На Оболонській набережній з'явилися велодоріжки: активісти пояснили, що з цим не так

На Оболонській набережній невідомі нанесли розмітку велодоріжок, які можуть провокувати конфлікти між пішоходами і велосипедистами.

Про це повідомили в ГО "Пасажири Києва".

Вони наголосили на тому, що гарна велодоріжка має покриття, що відмінне від тротуару, та фізично відокремлена від нього, принаймні буфером, а в ідеалі рядом дерев.

У чому проблема

Раніше на набережній не було явного розділення потоків і це змушувало велосипедистів не розганятись. Тепер велосипедисти будуть їхати швидше, а пішоходи йтимуть як йшли, зокрема й по "велодоріжці", що провокуватиме конфлікти. До речі, жодних знаків, які свідчать про існування "велодоріжки" немає.

"Пасажири Києва" зауважують, що на таких прогулянкових променадах з великим потоком пішоходів, як Оболонська набережна, доцільно або залишати суміщений рух велосипедистів і пішоходів або будувати окрему велодоріжку, максимально відокремлену від пішохідних потоків. У громадській організації сподіваються, що це не робота комунальників, а самодіяльність "небайдужих" мешканців чи бізнесів.

Оболонська набережна є об'єктом незавершеного будівництва. Її двома рішеннями Київради передали на баланс КП "Плесо", що опікується водоймами Києва.

Згодом у КП "Плесо" повідомили, що вони не давали жодних дозволів на облаштуванння розмітки "велодоріжки" на Оболонській набережній та не мають до цього відношення.

Раніше ми писали, що у Солом'янському районі на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велосипедну доріжку з відхиленням від проєкту.

Фото: "Пасажири Києва"