У Пущі-Водиці розібрали садибу 1900 року

У місцевості Пуща-Водиця в Оболонському районі Києва розібрали руїни колишньої дачі Тілль, яка розміщувалася на вулиці Юнкерова, 43.

Про це повідомив історик Антон Короб.

За його словами, ця садиба занепадала з 1998 року. На світлині тих часів видно ошатну одноповерхову колишню дачу з асиметрично розташованим ґанком із фігурними стовпчиками, що тримають різьблені арки. Як свідчить довідник “Весь Кіевъ”, ділянка протягом 1900–1916 років перебувала в оренді у жінки на ім'я Валентина Тілль. У Києві їй належала садиба з 4-поверховим прибутковим будинком на Великій Житомирській, 13.

Найімовірніше, дачу звели у 1900–1903 роках. Її прямокутні вікна були прикрашені рамковими лиштвами, фігурними сандриками вгорі та різьбленими фартушками внизу. Деякі вікна мали віконниці з ромбами у фільонках. Дача мала сім великих та одну малу кімнату.

Як зазначено у "Зводі пам’яток" 2004 року, дача репрезентує дерев’яну забудову Пущі-Водиці початку XX століття, має типологічну цінність і відзначається високою якістю архітектурно-мистецького вирішення. З повоєнних часів до кінця 1970-х використовувалась як житловий будинок, з початку 1980-х до 1998 року – як санаторна споруда піонерського табору заводу “Маяк”.

У 2000-му будівлю внесли до переліку пам'яток Оболонського району. Але протягом 25 років вона так і не отримала статус памʼятки місцевого значення. У 2010 році садиба вже стояла без даху.

Раніше у Київраді підтримали знесення історичних будинків на Татарці та у Пущі-Водиці.

Фото: Антон Короб