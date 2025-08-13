Київський суд зареєстрував позов щодо захисту "Дворика з воронами"

Артем Черничко
Київський окружний адміністративний суд зареєстрував позов щодо захисту "Дворика з воронами" на вулиці Рейтарській, 9. Громада вимагає визнати протиправним і скасувати рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки під забудову.

Справу розглядатимуть у закритому режимі, повідомили в ГО “Спадщина”.

Активісти нагадали, що рік тому Київська міська рада передала цю ділянку ТОВ “Центр регіонального розвитку” з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури. Деякі ЗМІ пов'язують орендаря з ексконсулом росії в Україні та бізнесменом Вагіфом Алієвим.

Ділянка розташована в центральному історичному ареалі Києва, в археологічній та архітектурній охоронних зонах, а також у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Попри те, що петиція проти забудови зібрала необхідні 6 тисяч голосів і була підтримана міськрадою, рішення про передачу ділянки під забудову так і не скасували, наголошують у “Спадщині”.

У лютому 2025 року в Київраді заявили, що інформація про можливу забудову “Дворику з воронами” не відповідає дійсності. “Жодних житлових комплексів, торгових центрів або офісних висоток тут не буде”, — пообіцяв тоді секретар Київради Володимир Бондаренко.

Опубліковано: 13 серпня 2025
