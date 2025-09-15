У Києві на Андріївському узвозі знищили пам'ятку архітектури під виглядом реставрації
У Києві було зруйновано пам'ятку архітектури на Андріївському узвозі, 18, відому як будинок Мощинського. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.
Будинок був зведений у 1880 році на замовлення колезького секретаря Якова Мощинського. У радянські часи в ньому були комунальні квартири, а згодом — майстерні художників.
Проте на початку 2000-х будівлю приватизували, і вона тривалий час перебувала у занедбаному стані, доки Київська міська прокуратура не ініціювала судовий позов. У 2011-му будинок отримав статус пам’ятки архітектури.
Влітку 2025 року, попри попередні повідомлення Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про "протиаварійні роботи", будівлю почали активно руйнувати, зокрема розібрали дерев’яну веранду. Місцеві продавці картин неодноразово скаржилися на роботи всередині та вивезення дощок, але характер робіт залишався невідомим.
Наразі, як констатує Перов, знищено всі оригінальні елементи, включно з кахельними печами, ліпними розетками, мозаїкою та віконною фурнітурою.
“Автором проекту «реставрації» виступила архітектурна майстерня Миколи Віхарєва. Дозвіл на проведення робіт підписала Марина Соловйова”, — зазначив активіст.
