У Києві на Андріївському узвозі знищили пам'ятку архітектури під виглядом реставрації

У Києві було зруйновано пам'ятку архітектури на Андріївському узвозі, 18, відому як будинок Мощинського. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Будинок був зведений у 1880 році на замовлення колезького секретаря Якова Мощинського. У радянські часи в ньому були комунальні квартири, а згодом — майстерні художників.

Проте на початку 2000-х будівлю приватизували, і вона тривалий час перебувала у занедбаному стані, доки Київська міська прокуратура не ініціювала судовий позов. У 2011-му будинок отримав статус пам’ятки архітектури.

Влітку 2025 року, попри попередні повідомлення Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про "протиаварійні роботи", будівлю почали активно руйнувати, зокрема розібрали дерев’яну веранду . Місцеві продавці картин неодноразово скаржилися на роботи всередині та вивезення дощок, але характер робіт залишався невідомим.

Наразі, як констатує Перов, знищено всі оригінальні елементи, включно з кахельними печами, ліпними розетками, мозаїкою та віконною фурнітурою.

“Автором проекту «реставрації» виступила архітектурна майстерня Миколи Віхарєва. Дозвіл на проведення робіт підписала Марина Соловйова”, — зазначив активіст.

Фото: Дмитро Перов