Біля цирку відкрився новий заклад, де подають квадратну каву

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Валерія Гуржий
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У Києві біля Національного цирку відкрилася кав’ярня “Квадрат кави”. Особливістю закладу є квадратний посуд, у якому подають напої.

Про це заклад розповідає у своєму Instagram.

У закладі також можна скуштувати десерти, круасани та тости. А до Великодня у кав’ярні представили лімітовану серія квадратних Пасок.

Адреса: Тургенєвська 16

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 7:30 до 20:00, субота- неділя 9:00 до 20:00

Ціни: еспресо – 30 грн, капучино – 55 грн, лате – 60 грн, фільтр-кава – 45 грн, матча – 65 грн, трубочка зі згущеним молоком – 48 грн.

Раніше ми писали, що на Бесарабці відкрився новий чайний простір із пуерами, тостами та десертами.

Фото: “Квадрат кави” у Instagram

Опубліковано: 05 квітня 2023
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