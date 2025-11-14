Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На набережній Гамбурга зведуть оперу-парк із каскадними терасами

Артем Черничко 14 листопада 2025
Архітектурна студія BIG (Bjarke Ingels Group) представила проєкт нової будівлі Гамбурзької державної опери. Споруда являтиме собою серію взаємопов’язаних терас, що утворюють тривимірний громадський парк на міській набережній, пише Dezeen.

Комплекс площею 45 тисяч квадратних метрів буде розташований на півострові у кварталі Гафен-Сіті. Він вмістить виробничі й сценічні приміщення для Державної опери та Гамбурзького балету.

«Опера матиме вигляд ландшафту концентричних терас, що випромінюються, немов звукові хвилі, з центрального серця музики і розширюються назовні у гавань, як брижі на поверхні моря», — пояснює засновник студії Б’ярке Інгельс.

Усередині просторе фоє, яке студія називає «міською вітальнею», матиме двоє хвилястих дерев’яних сходів. Головний глядацький зал також матиме плавний дизайн із «концентричних дерев’яних кілець», що формують вигнуті балкони. Комплекс також включатиме меншу студійну сцену, репетиційні та службові приміщення.

Обширний сад, спроєктований ландшафтним підрозділом BIG, черпатиме свою форму з «руху води» та керуватиме зливовими стоками за допомогою терас, дюн і водно-болотних садів. Кам’яні доріжки проведуть відвідувачів через ступінчастий рельєф парку до заскленого входу.

Новий оперний театр, що розташується поблизу знаменитої Ельбської філармонії, замінить чинне приміщення Державної опери 1950-х років.

Нагадаємо, у Шанхаї звели оперу зі спіральним дахом за проєктом бюро Snøhetta, а в Ханої студія Ренцо Піано будує «перлинну» оперу.

Зображення: Yanis Amasri / Bjarke Ingels Group

