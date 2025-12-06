Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві демонтували вікна в «Літаючій тарілці» на Либідській

Ірина Маймур 06 грудня 2025
У Києві в будівлі Українського інституту науково-технічної та економічної інформації, відомій як «Літаюча тарілка», демонтували вікна.

Про це повідомляє журналістка БЖ, дослідниця архітектури модернізму Ельміра Еттінгер.

Водночас докладний проєкт реконструкції досі не оприлюднено.

Споруда, зведена в 1971 році за проєктом архітекторів Флоріана Юр'єва і Льва Новікова, є пам'яткою культурної спадщини з 2020 року.

За будівлею зводять ТРЦ Ocean Mall. Як зазначає дослідниця, в охоронному договорі, прийнятому в серпні 2021 року, внесли редакцію, яка дозволяє забудовнику використовувати приміщення будівлі під заклади харчування та торгівлі, бібліотеки й музею, адміністративно-офісних приміщень. Також в межах оновлення планують знищити розписи у глядацькій залі «Тарілки».

Нагадаємо, що в квітні 2025 року активісти подали звернення до Київської міської прокуратури з вимогою зупинити будівельні роботи шляхом накладення арешту. Причина — реконструкція триває попри припис Департаменту культурної спадщини КМДА та відкрите кримінальне провадження.

Згідно з позицією експертів, власник має подати науково-проєктну документацію на погодження, щоб гарантувати збереження архітектурної цінності, об’ємно-просторової структури та візуального вигляду споруди.

Попри петицію на підтримку збереження «Тарілки», відкриті справи та широке медійне обговорення, Київрада з другої спроби передала земельну ділянку під будівлею забудовнику ТРЦ Ocean Mall. Комплекс зводять поруч із інститутом, а частину самої «Тарілки» забудовник отримав право використовувати протягом 20 років — за умови реставрації модерністської пам’ятки.

У Мінвідновлення раніше заявляли, що споруда буде збережена поряд з майбутнім торговим центром. Водночас Київрада підтримала проєкт щодо засипання частини річки Либідь для облаштування заїзду до Ocean Mall.

Фото на обкладинці: Фото: Олена Борисова; Дмитро Перов
