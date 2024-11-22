"Літаючу тарілку" на Либідській Київрада віддала під забудову

Попри відкриті кримінальні провадження та з десяток публікацій у ЗМІ, Київська міська рада вчора з другої спроби підтримала рішення про передачу земельної ділянки під "Літаючою тарілкою" Флоріана Юрʼєва під забудову.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, цим одним рішенням передали одразу дві діляники – на вулиці Антоновича, 180 та вулиці Лужевського, 3. Наразі на ділянці на Антоновича ведеться будівництво в охоронних зонах памʼятки, що прямо заборонено законом. Ділянка на Лужевського передається під майбутню забудову, при цьому картографія ділянки включає частину памʼятки. Тобто, дійсна памʼятка, що включена до Державного реєстру передається також під нове будівництво.

Раніше у Мінвідновленні повідомляли, що памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ. До цього активісти закликали захистити “Тарілку”, впритул до якої зводять ТРЦ Ocean Mall.

Нагадаємо, що ТРЦ Ocean Mall зводять поруч із будівлею Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Ділянку там придбали ще у 2012 році. Забудовник має дозвіл на будівництво і використання частини “Тарілки” на 20 років, одна лише за умови реставрації модерністської споруди.

До того ж, Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall.

Фото: Дмитро Перов