На Либідській досі перебудовують “Літаючу тарілку”. Активісти звернулися до прокуратури

До Київської міської прокуратури подали звернення з вимогою зупинити перебудову "Літаючої тарілки” біля станції метро Либідська.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов. Звернення подала депутатка Київради Ксенія Семенова, уточнив він.

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У коментарі Віледжу Семенова пояснила, що йдеться про зупинку будівельних робіт шляхом накладення арешту, адже будівельні роботи тривають попри припис Департаменту культурної спадщини КМДА та відкрите кримінальне провадження.

На думку депутатки, потім власник будівлі подати науково-проєктну документацію на погодження, як того вимагає Департамент охорони культурної спадщини. Йдеться насамперед про збереження архітектурної цінності споруди, її об’ємно-просторової структури та візуального вигляду.

Раніше ми писали, що пам'ятку архітектури "Літаючу тарілку" на Либідській продовжують забудовувати попри те, що петиція про її збереження набрала необхідну кількість голосів, а звернення підтримав мер столиці.

Нагадаємо, що попри відкриті кримінальні провадження та з десяток публікацій у ЗМІ, Київська міська рада з другої спроби підтримала рішення про передачу земельної ділянки під "Літаючою тарілкою" Флоріана Юрʼєва під забудову.

ТРЦ Ocean Mall зводять поруч із будівлею Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Ділянку там придбали ще у 2012 році. Забудовник має дозвіл на будівництво і використання частини “Тарілки” на 20 років, однак лише за умови реставрації модерністської споруди.

Також у Мінвідновленні повідомляли, що памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ. До цього активісти закликали захистити “Тарілку” , впритул до якої зводять ТРЦ Ocean Mall.

До того ж, Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall.

Фото: Дмитро Перов