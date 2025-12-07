Оприлюднено проєкт реставрації «Літаючої тарілки» в Києві

Український інститут науково-технічної інформації та експертизи на своїй сторінці в Facebook представив візуалізації проєкту реставрації будівлі «Літаючої тарілки», які 6 жовтня погодив Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Проєкт передбачає повну реконструкцію внутрішніх приміщень у стилі «хай-тек», зокрема, планується знищення розписів у глядацькій залі.

Це не перша візуалізація реставрації: у 2020 році група архітекторів SaveKyivModernism показала альтернативний проєкт, який, на відміну від нового, передбачає збереження автентичності будівлі і мінімальні втручання у дизайн, що відповідає статусу памʼятки культурної спадщини.

Споруда, зведена в 1971 році за проєктом архітекторів Флоріана Юр'єва і Льва Новикова, є пам'яткою культурної спадщини з 2020 року.

В охоронному договорі, прийнятому в серпні 2021 року, внесли редакцію, яка дозволяє забудовнику використовувати приміщення будівлі під заклади харчування та торгівлі, бібліотеки й музею, адміністративно-офісних приміщень.

Нагадаємо, що в квітні 2025 року активісти подали звернення до Київської міської прокуратури з вимогою зупинити будівельні роботи шляхом накладення арешту. Причина — реконструкція триває попри припис Департаменту культурної спадщини КМДА та відкрите кримінальне провадження.

Згідно з позицією експертів, власник має подати науково-проєктну документацію на погодження, щоб гарантувати збереження архітектурної цінності, об’ємно-просторової структури та візуального вигляду споруди.

Попри петицію на підтримку збереження «Тарілки», відкриті справи та широке медійне обговорення, Київрада з другої спроби передала земельну ділянку під будівлею забудовнику ТРЦ Ocean Mall. Комплекс зводять поруч із інститутом, а частину самої «Тарілки» забудовник отримав право використовувати протягом 20 років — за умови реставрації модерністської пам’ятки.

У Мінвідновлення раніше заявляли, що споруда буде збережена поряд з майбутнім торговим центром. Водночас Київрада підтримала проєкт щодо засипання частини річки Либідь для облаштування заїзду до Ocean Mall.