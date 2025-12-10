Netflix зіткнувся з судовим позовом через спробу купівлі Warner Bros

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

10 грудня 2025
Компанія Netflix зіткнулася з колективним позовом споживачів, який вимагає заблокувати заплановане придбання студійного та стримінгового бізнесів Warner Bros. Discovery (WBD) на суму $72 мільярди. Про це пише The Guardian.

Позов від абонента сервісу HBO Max, що належить WBD, був поданий у федеральний суд США. Позивач стверджує, що угода загрожує зменшенням конкуренції на ринку стримінгів і може призвести до підвищення вартості підписки Netflix. У позові йдеться, що можливе придбання WBD усуне HBO Max з ринку та надасть Netflix контроль над головними франшизами студії, включно з «Гаррі Поттером», DC Comics та «Грою престолів».

Цей судовий процес додає складності до вже очікуваного регуляторного контролю з боку антимонопольних органів США. Крім того, деякі члени Конгресу вже висловили рішучі сумніви щодо пропозиції Netflix.

Ситуація загострилася цього тижня, коли Paramount Skydance несподівано оголосила про намір придбати компанію Warner Bros. Discovery за $108,4 мільярда, кидаючи виклик пропозиції Netflix.

Згідно з федеральними антимонопольними законами США, споживачі мають право подавати позови щодо злиттів і поглинань компаній незалежно від дій регуляторних органів, хоча такі справи стикаються з юридичними перешкодами.

У Netflix вже заявили, що вважають цей позов безпідставним і розцінюють його як спробу адвокатів позивачів скористатися підвищеною увагою до угоди.

